快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

華航啟動招募計畫 下半年延攬30名專業人才

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航今宣布，啟動2025年下半年聯合招募計畫，預計招募約30名專業人才。圖／華航提供
華航今宣布，啟動2025年下半年聯合招募計畫，預計招募約30名專業人才。圖／華航提供

隨著全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及引進新機，2026年將迎接全新787機隊，華航今宣布，啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約30名專業人才。

華航說明，本次招募作業為期2周，自9月15日至9月29日止，職缺涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定。錄取者將自12月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。

華航指出，這次招募的「財會人員」將負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員。

「模擬機維修助理工程師」則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。

而「工程專案室機電副工程師」主要將負責規畫、執行大型專案工程的招標、履約、排程與驗收等作業。

華航表示，除本次聯合招募外，預計於9月底至10月中旬，開放下半年度修護人員職缺接受報名、10月時另將招募為期近1年的桃園機場運務產學實習生，歡迎各大專院校有意報考的學生至華航官網查詢相關報考資訊，由學校統一辦理報名。

華航 職缺 桃園機場

延伸閱讀

華航聯合招募開始報名 延攬財會、工程等領域專業人才

華航會籍積分新制度！哩程失效「6個月內可買回」 還可轉換現金捐公益

華航推全新會員制度 積分晉升、哩程更靈活

軍人節升等！逾20人搭華航升商務艙 長榮逾10人、星宇8人

相關新聞

大學生找不到工作？大同大學「AI新秀計畫」培訓一年 還供28萬獎學金

不懂AI，找工作有點難？大同大學與資策會數位教育研究所合作，開設「AI新秀計畫」課程，提供待業中的畢業生AI基礎及應用課...

華航啟動招募計畫 下半年延攬30名專業人才

隨著全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及引進新機，2026年將迎接全新787機隊，華航今宣布，啟動2025年下半...

缺工仍嚴重 第四季徵才「內熱外轉涼」 平均起薪逾44k

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，有八成六企...

多家外商藉勞動新制砍假？ 桃產總市府前抗議：不要出爾反爾

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加4+1天國定假日，不過桃園市產業總工會發現，部分外商公司有意藉此減少勞...

上班戴口罩被嘲諷、主管言語霸凌4小時 日男求助離職代理人才解脫

根據日媒「ねとらぼ」報導，近年來日本興起的「離職代理人服務」日益受到關注，許多人將其視為擺脫血汗企業的最後手段。報導中的案例為透過「MOMURI+」離職代理數據公開平台的協助，實際發生在一間中古車銷售公司的情況，一名20多歲的男子大輔（化名），在中古車銷售公司工作僅一年多，就因長時間勞動與上司霸凌，被迫透過離職代理服務離職。

真正被愛戴的人…是把「尊重別人」做到透 5習慣讓人真心喜歡你

你身邊一定有這樣的人：無論走到哪裡都能迅速打成一片，同事喜歡跟他合作、朋友圈裡總是最受歡迎的那一個。乍看之下，你可能會認為他們就是天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。