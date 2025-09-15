華航啟動招募計畫 下半年延攬30名專業人才
隨著全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及引進新機，2026年將迎接全新787機隊，華航今宣布，啟動2025年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約30名專業人才。
華航說明，本次招募作業為期2周，自9月15日至9月29日止，職缺涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定。錄取者將自12月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。
華航指出，這次招募的「財會人員」將負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員。
「模擬機維修助理工程師」則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。
而「工程專案室機電副工程師」主要將負責規畫、執行大型專案工程的招標、履約、排程與驗收等作業。
華航表示，除本次聯合招募外，預計於9月底至10月中旬，開放下半年度修護人員職缺接受報名、10月時另將招募為期近1年的桃園機場運務產學實習生，歡迎各大專院校有意報考的學生至華航官網查詢相關報考資訊，由學校統一辦理報名。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言