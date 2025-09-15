小雞上工統計長期缺工率約四成、餐飲最缺人 企業主願雇用僑生打工

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

根據勞動部至3月底職位空缺概況調查統計結果，工業與服務業合計職缺數為27.6萬個，整體職缺平均招募時間約 3.5個月，服務業人力需求最為吃緊，職缺數高達16.2萬個，占全體58.7%。生活平台數字科技旗下、全台最大打工兼職平台「小雞上工」針對站內職缺統計，長期六個月以上有徵人需求職缺有2.3萬多個，占目前職缺四成，其中以餐飲業最大宗，占全體54%。

小雞上工也對企業端進行人力需求調查，有超過九成企業有意願錄用外籍人士或僑生，逾八成主因是缺工，有近七成看好能夠緩解缺工狀況。

調查進一步顯示，有超過五成五的企業曾經有過錄取外籍人士與僑生的經驗，有關錄用考量，在可複選情況下，前三名分別為：「工作投入度與穩定度（74%）」、「適應與跨文化協作能力（43.4%）」、「多語言服務（43.2%）」，顯示企業在面臨缺工狀況時，傾向將外籍人士與僑生視為人力補充選項之一。

小雞上工指出，今年7月「開放僑生註冊」，目前站內約有五萬多個職缺，僑生們可根據自身狀況找尋最合適的工作。另外無論企業或僑生們，都必須遵守每周最長20小時工時（寒暑假除外）的規定，而企業聘用後，也要按照勞基法設立專戶提撥退休金，避免觸法。

