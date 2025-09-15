大學生找不到工作？大同大學「AI新秀計畫」培訓一年 還供28萬獎學金
不懂AI，找工作有點難？大同大學與資策會數位教育研究所合作，開設「AI新秀計畫」課程，提供待業中的畢業生AI基礎及應用課程，並安排至企業實習，上課期間每個月2萬元獎學金，企業實習期間每個月3萬元，一年課程結束後協助找工作，保證薪資大於3.7萬元。
課程經費由經濟部支持，對象為「111年~114年大學畢業，未就業、不論是否為電機資工科系畢業生」，皆可申請。工程學院院長謝禎冏表示，各行業的AI使用率非常高，擁有AI應用知識，對就業相對有幫助，尤其是生成式AI，在設計圖、影片、圖像以及程式，都需AI輔助。
課程由大同大學教師、資策會及業師團體擔綱，8個月課程分為基礎和應用，4個月為企業實習，實習結束將獲得就業媒合，至少8成進入產業就業。
謝禎冏解釋，AI新秀計畫名額有限，一班只有20人，114年10月起開班，歡迎符合資格的待業畢業生把握機會，為就業增加競爭力。報名請洽大同大學工程學院（sychiu@ttu.edu.tw），依條件篩選適合者。
除AI新秀計畫，大同大學今年首度與新光醫院合作，開設「醫工講座」，邀請新光醫院骨科團隊授課，帶領學生從工程角度切入，發現臨床待解決問題，校長何明果肯定「工程技術的應用領域極廣」，應用在醫學上，對人類有更大的貢獻。
新光醫院院長侯勝茂舉例，「從每日數千張X光片的AI輔助判讀，到高難度手術前的3D影像重建與導航，工程技術與數據分析日益吃重。」，新光醫院並無醫學院，期待結合大同大學AI、機械、工程處理數據的能力，能滿足日益複雜的醫療挑戰。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言