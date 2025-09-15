大學生找不到工作？大同大學「AI新秀計畫」培訓一年 還供28萬獎學金

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
大同大學AI新秀計畫，學員上課狀況。圖／大同大學提供
不懂AI，找工作有點難？大同大學與資策會數位教育研究所合作，開設「AI新秀計畫」課程，提供待業中的畢業生AI基礎及應用課程，並安排至企業實習，上課期間每個月2萬元獎學金，企業實習期間每個月3萬元，一年課程結束後協助找工作，保證薪資大於3.7萬元。

課程經費由經濟部支持，對象為「111年~114年大學畢業，未就業、不論是否為電機資工科系畢業生」，皆可申請。工程學院院長謝禎冏表示，各行業的AI使用率非常高，擁有AI應用知識，對就業相對有幫助，尤其是生成式AI，在設計圖、影片、圖像以及程式，都需AI輔助。

課程由大同大學教師、資策會及業師團體擔綱，8個月課程分為基礎和應用，4個月為企業實習，實習結束將獲得就業媒合，至少8成進入產業就業。

謝禎冏解釋，AI新秀計畫名額有限，一班只有20人，114年10月起開班，歡迎符合資格的待業畢業生把握機會，為就業增加競爭力。報名請洽大同大學工程學院（sychiu@ttu.edu.tw），依條件篩選適合者。

除AI新秀計畫，大同大學今年首度與新光醫院合作，開設「醫工講座」，邀請新光醫院骨科團隊授課，帶領學生從工程角度切入，發現臨床待解決問題，校長何明果肯定「工程技術的應用領域極廣」，應用在醫學上，對人類有更大的貢獻。

新光醫院院長侯勝茂舉例，「從每日數千張X光片的AI輔助判讀，到高難度手術前的3D影像重建與導航，工程技術與數據分析日益吃重。」，新光醫院並無醫學院，期待結合大同大學AI、機械、工程處理數據的能力，能滿足日益複雜的醫療挑戰。

新光醫院骨科醫生陳政光至醫工講座授課。圖／大同大學提供
實習 醫學院 大同大學

