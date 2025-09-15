華航聯合招募開始報名 延攬財會、工程等領域專業人才

中華航空今天宣佈，啟動2025年下半年聯合招募計畫，報名時間自9月15日至9月29日止，職缺涵蓋財會人員、模擬機維修助理工程師、工程專案室機電副工程師、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，預計招募約30名專業人才，報考資格依職務需求而定。

中華航空表示，全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及引進新機，2026年將迎接全新787機隊。本次招募涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，錄取者將自 12 月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練，詳情請參閱華航官網的徵才專區。

華航指出，本次招募「財會人員」負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員；「模擬機維修助理工程師」則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。工程專案室機電副工程師主要將負責規劃、執行大型專案工程之招標、履約、排程與驗收等作業。

除本次聯合招募外，預計於9月底至10月中旬開放下半年度修護人員職缺接受報名、10月時另將招募為期近一年的桃園機場運務產學實習生，歡迎各大專院校有意報考的學生至華航官網查詢相關報考資訊，由學校統一辦理報名。

