配合旅運需求 華航下半年招募30名專業人才

根據日媒「ねとらぼ」報導，近年來日本興起的「離職代理人服務」日益受到關注，許多人將其視為擺脫血汗企業的最後手段。報導中的案例為透過「MOMURI+」離職代理數據公開平台的協助，實際發生在一間中古車銷售公司的情況，一名20多歲的男子大輔（化名），在中古車銷售公司工作僅一年多，就因長時間勞動與上司霸凌，被迫透過離職代理服務離職。

2025-09-15 09:27