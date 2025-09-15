快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

聽新聞
0:00 / 0:00

缺工仍嚴重 第四季徵才「內熱外轉涼」 平均起薪逾44k

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
第4季除了有中秋、雙十、光復節三大連假，預估餐飲旅遊等內需可望轉，廠商急徵才。圖/本報資料照片
第4季除了有中秋、雙十、光復節三大連假，預估餐飲旅遊等內需可望轉，廠商急徵才。圖/本報資料照片

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，有八成六企業今年第4季有徵才計畫，不但少於Q3招募88.7%，也低於去年Q4的92.2%。企業平均提供的月薪條件，落在44,651元，明顯高於Q3調查40,666元，也多於去年Q4的43,791元，續創13年同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第4季屬於「內熱外轉涼」，雖然外銷導向廠商，受關稅課徵影響，導致招募動作轉趨保守，所幸第4季除了有中秋、雙十、光復節三大連假，還有從百貨周年慶到聖誕、跨年檔期，使得內需型店家持續面臨缺工問題，而有徵才需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。

整體來說，有86.1%企業在今年第4季有徵才計畫，不但少於Q3招募比率88.7%，也低於去年Q4的92.2%。若以「產業別」進行交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(94.2%)、「批發零售與貿易」(93.3%)、「金融保險與會計統計」(91.3%)，以及「科技資訊」(90.9%)、「運輸與物流倉儲」(88.9%)。

第四季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(36.1%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(30.7%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(18.6%)、「公司擴點、展店而擴編」(14.6%)。合計「要擴編」的企業33.2%，略低於第3季的34%，也少於去年Q4的36.7%。資方「缺工比率」則為36.1%，少於前一季的37.2%，更低於去年同期的40.2%。

平均而言，每一家企業對人才的需求為13.6人，不但規模小於前一季的15.4人，也略少於去年同期的14.1人。

在可複選情況下，今年第4季計畫徵才的企業，釋出的主要職缺類型，分成：65%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也占46.5%；屬於「儲備幹部」35.2%；屬於「產線作業員」33.2%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」27.8%。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？調查則顯示，企業平均提供的月薪條落在44,651元，明顯高於前季(Q3)調查時的40,666元，也多於去年Q4的43,791元，續創13年同期新高。

楊宗斌表示，受惠服務業「缺工潮」，第4季整體起薪的波動屬於「平穩向上」，加上勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的「薪資補償」依舊存在。

徵才 薪資

延伸閱讀

歲末景氣恐反轉？ 資方樂觀度連三季降低，勞工連兩季悲觀

「窮台」10年一場空 陸博主：將美對台關稅納中美談判

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

關稅效應…美牛肉價格還會漲 將重演拜登執政時期雞蛋飆漲現象

相關新聞

缺工仍嚴重 第四季徵才「內熱外轉涼」 平均起薪逾44k

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，有八成六企...

多家外商藉勞動新制砍假？ 桃產總市府前抗議：不要出爾反爾

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加4+1天國定假日，不過桃園市產業總工會發現，部分外商公司有意藉此減少勞...

上班戴口罩被嘲諷、主管言語霸凌4小時 日男求助離職代理人才解脫

根據日媒「ねとらぼ」報導，近年來日本興起的「離職代理人服務」日益受到關注，許多人將其視為擺脫血汗企業的最後手段。報導中的案例為透過「MOMURI+」離職代理數據公開平台的協助，實際發生在一間中古車銷售公司的情況，一名20多歲的男子大輔（化名），在中古車銷售公司工作僅一年多，就因長時間勞動與上司霸凌，被迫透過離職代理服務離職。

真正被愛戴的人…是把「尊重別人」做到透 5習慣讓人真心喜歡你

你身邊一定有這樣的人：無論走到哪裡都能迅速打成一片，同事喜歡跟他合作、朋友圈裡總是最受歡迎的那一個。乍看之下，你可能會認為他們就是天...

牛馬人生還是夢幻工作？ 窮學生熬進台積電卻問：還能享受生活嗎

台積電是台灣第一大企業，許多科技新貴雖收入亮眼，卻時常被外界質疑是否能兼顧生活與健康。近日，有網友在...

女協5周年 助6成女性重返職場

台灣婦女勞動力參與率在25歲到29歲達高峰，之後逐步下降，勞動部為協助婦女重返職場，提出婦女再就業三年計畫，與台灣女性發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。