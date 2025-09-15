缺工仍嚴重 第四季徵才「內熱外轉涼」 平均起薪逾44k

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，有八成六企業今年第4季有徵才計畫，不但少於Q3招募88.7%，也低於去年Q4的92.2%。企業平均提供的月薪條件，落在44,651元，明顯高於Q3調查40,666元，也多於去年Q4的43,791元，續創13年同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第4季屬於「內熱外轉涼」，雖然外銷導向廠商，受關稅課徵影響，導致招募動作轉趨保守，所幸第4季除了有中秋、雙十、光復節三大連假，還有從百貨周年慶到聖誕、跨年檔期，使得內需型店家持續面臨缺工問題，而有徵才需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。

整體來說，有86.1%企業在今年第4季有徵才計畫，不但少於Q3招募比率88.7%，也低於去年Q4的92.2%。若以「產業別」進行交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(94.2%)、「批發零售與貿易」(93.3%)、「金融保險與會計統計」(91.3%)，以及「科技資訊」(90.9%)、「運輸與物流倉儲」(88.9%)。

第四季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」(36.1%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(30.7%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(18.6%)、「公司擴點、展店而擴編」(14.6%)。合計「要擴編」的企業33.2%，略低於第3季的34%，也少於去年Q4的36.7%。資方「缺工比率」則為36.1%，少於前一季的37.2%，更低於去年同期的40.2%。

平均而言，每一家企業對人才的需求為13.6人，不但規模小於前一季的15.4人，也略少於去年同期的14.1人。

在可複選情況下，今年第4季計畫徵才的企業，釋出的主要職缺類型，分成：65%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也占46.5%；屬於「儲備幹部」35.2%；屬於「產線作業員」33.2%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」27.8%。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？調查則顯示，企業平均提供的月薪條落在44,651元，明顯高於前季(Q3)調查時的40,666元，也多於去年Q4的43,791元，續創13年同期新高。

楊宗斌表示，受惠服務業「缺工潮」，第4季整體起薪的波動屬於「平穩向上」，加上勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的「薪資補償」依舊存在。

商品推薦