多家外商藉勞動新制砍假？ 桃產總市府前抗議：不要出爾反爾

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，桃園市產業總工會發現，部分外商公司有意藉此減少勞工休假，今天開記者會要求市府介入處理。記者朱冠諭／攝影
立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加4+1天國定假日，不過桃園市產業總工會發現，部分外商公司有意藉此減少勞工休假，今天開記者會要求市府介入處理。勞動局回應，將依個案調查並維護勞工權益。

2017年因應勞基法修正，政府將勞工雙周84小時工時改為每周40小時，同時取消7天國定假，引發許多勞工不滿。部分公司為留住人才仍給予7天休假，優於法定標準。

桃產總常務理事廖鈺文表示，今年5月政府公告國定假日勞工薪資4+1天新制後，原應是勞工權益提升的好消息，包括阿克蘇、杜邦、塞拉尼斯、聯邦快遞等多家外商公司，卻趁機減少休假天數，在未經勞工及工會同意的情況下，逕自公告減少3天休假。

廖鈺文指出，勞動部7月16日已發函釋疑，明確表示勞雇雙方「另有法令約定者，則從其約定」，事業單位如需變更勞動條件，應與工會或個別勞工協商合意後才能實施，不得以修法新增國定假日為由而任意變更，呼籲外商公司不要知法犯法。

美光工會理事吳尚鴻表示，華夏、桃勤、華潔、華騰等企業工會都已成功協商，確認保留原有福利假，以彈性休假方式維持法定假日加7天的模式，希望美光能清楚勞動部的立場，若公司有違法，市府務必好好指正。

桃園市電子業產業工會理事張倫忠表示，自己同時也是科林研發製造企業工會的理事長，第一時間收到消息後就跟公司確認今年下半年的3天彈性休假一定不會變，但明年的部分一直沒有釋出確定消息，工會希望公司除了考量遵守在地台灣法令，更要從留住人才的角度思考，不應該出爾反爾。

勞動局表示，事業單位如需因應「紀念日及節日實施條例」施行而變更勞動條件，必須與工會或個別勞工協商取得同意後才能實施，不得片面調整；若業者違反規定，市府將依個案情況進行調查了解，並積極維護勞工權益。

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，桃園市產業總工會發現，部分外商公司有意藉此減少勞工休假，今天開記者會，並上演行動劇，要求市府介入處理。記者朱冠諭／攝影
桃園 勞動部 國定假日

