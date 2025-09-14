真正被愛戴的人…是把「尊重別人」做到透 5習慣讓人真心喜歡你

快訊

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
職場示意圖。圖／Ingimage
摘要

真正受歡迎的人不是靠討好或察言觀色，而是透過日常小習慣讓別人感受到「我很重要」的被重視感。這些微不足道的小動作，比精心準備的談話技巧更有魅力。更重要的是「被愛戴」是一項可以學習的技能。

你身邊一定有這樣的人：無論走到哪裡都能迅速打成一片，同事喜歡跟他合作、朋友圈裡總是最受歡迎的那一個。乍看之下，你可能會認為他們就是天生的社交高手，或者特別會察言觀色、討好別人。

受歡迎的人都有的五個核心習慣

溝通專家Lorraine K. Lee指出，真正受歡迎的人遵循一個核心原則：「讓別人感到被看見」，而且這絕對是一項可以學習的技能。

1. 記住小細節，展現真誠關懷

你上週提到的專案、你常點的珍珠奶茶、孩子的足球比賽…他們都會記得並關心進展。經典著作《卡內基溝通與人際關係》也提到，記住別人的名字同樣重要，即使是簡單的「小明，你好嗎？」都比「你好嗎？」更有溫度。

2. 慷慨給予他人功勞

他們的口頭禪是「這是老張的好點子」而不是「這是我想出來的」，人見人愛的人，總是大方把功勞分給別人。卡內基說過，每個人內心深處都渴望被認同，所以真心誇獎別人，但千萬別裝模作樣。

3. 真誠回覆每個人的訊息

無論對方是CEO、打掃工友還是只待一個月的實習生，每個人都會得到一樣的尊重與回覆。他們不會因為對方的職位高低而區別對待，即使只是簡短的「收到，謝謝」也會認真回應。這種一視同仁的態度傳達了最基本的尊重，也是最容易被忽略卻最有效的人際技巧。

4. 承認錯誤

他們會說「這是我的責任」或「你說得對，我漏掉了那點。」勇敢坦承錯誤而非假裝完美。他們也不會找藉口或推卸責任，而是直接面對自己的疏失。這種誠實的態度反而讓人更信任他們，因為完美的人讓人有距離感，願意承認不足的人才真正可親。

5. 重視「不重要」的對話

「你週末做了什麼？」這種發生在走廊巧遇、茶水間的問候，累積起來都會產生巨大影響。

用卡內基的話來舉例，就是要對他人展現真誠的興趣。

許多人會滔滔不絕談論自己，卻不問對方一個問題。但其實，主動關心最有魅力：「最近工作還好嗎？」、「你晚上要吃什麼？」、「上次你去的那家自助餐CP值高嗎？」真正的好奇心比任何機智故事都更迷人。

仔細回想一下，那個在聚會中人氣爆棚的朋友，你或許會發現，他的秘密很簡單：不是因為他特別會說話，而是因為他透過一些再日常不過的小習慣，讓別人總是覺得「我很重要」。

下次開會時試著叫出別部門同事的名字，記住朋友愛喝的珍珠奶茶冰、糖比例，或者單純問一句「你最近還好嗎？」你會發現，這些看似微不足道的小動作，竟然比任何精心準備的笑話或對話都來得更有魅力。

資料來源：CNBC、Susie-Moore

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文真正被愛戴的人，是把「尊重別人」做到透！5個習慣讓人真心喜歡你

