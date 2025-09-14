轉職「秋嗨嗨」 北市企業901個工作機會熱情招募

台北市就業服務處將於9月15日至9月18日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦「秋季徵才週」。本周共邀集21家優質企業，提供涵蓋太陽能工程、電信服務、星級旅宿、超商零售、體育休閒、自行車租賃、視聽娛樂及長照服務等多元領域的901個工作機會，薪資最高可達5萬元，時薪上看280元，歡迎市民朋友踴躍參與，把握「秋嗨嗨」好機會。

觀光與休閒產業持續升溫，晶華國（2707）際酒店旗下北投晶泉丰旅與北投老爺酒店開出湯區管理員、房務員、休閒活動員、廚師、櫃檯接待員等多項職缺。東湖高爾夫練習場也招募場務人員（儲備幹部）、駕駛回收球車、園藝人員及兼職撿球人員（時薪210至250元），誠摯邀請喜愛服務人群與戶外工作的求職朋友加入。

餐飲品牌持續成長，人員需求大，高薪部份，米塔集團儲備店長、主廚4萬8,000元；錢櫃中班正職4萬2,500元、中班儲備幹部4萬5,500元；逐鹿餐飲內場廚務4萬8,000元、外場人員及內場助手4萬5,000元；台灣樂天皇朝廚助4萬元、兼職外場服務專員最高時薪245元。餐飲業者除提供具競爭力的薪資外，也注重員工培訓、排班彈性，打造友善且具成長性的工作環境。

群創能源科技釋出電銷專員，安排完整培訓課程，協助提升行銷專業，讓新人有信心挑戰高薪。零售通路如統一超商（2912）、全家（5903）、美廉社、家福北北區總管理處大舉徵才；長照單位誠達、嘉陞、采鋐等也持續招募有耐心與愛心的專業人員。

參與企業還包括三商餐飲、大全聯、超宇網際網路、微笑單車、好時光風格、北大消防工程等知名業者。就服處表示，本週「秋季徵才週」將提供求職朋友與企業人資面對面洽談的機會，協助求職者快速媒合到合適職缺。只要來一趟就服站，就能找到心動工作，讓你「秋嗨嗨」！

