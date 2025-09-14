牛馬人生還是夢幻工作？ 窮學生熬進台積電卻問：還能享受生活嗎

快訊

網友擔憂進入台積電後，是否還有時間享受人生。圖／聯合報系資料照
台積電是台灣第一大企業，許多科技新貴雖收入亮眼，卻時常被外界質疑是否能兼顧生活與健康。近日，有網友在Dcard上發文詢問：「進台積電還有時間享受人生嗎？」

原PO內文中指出，在大學、碩士期間看著同儕一年能出國數次，同時配備蘋果手機、平板及機車，反觀自己經濟拮据，靠著二手商品度日，甚至穿了三年的褲子破了，還猶豫是否繼續縫補。而如今學成歸來，他卻擔憂自己進入台積電後，是否還有時間能補上以前生活的缺憾，還是只能陷入社會底層般的「牛馬人生」。

貼文一出便引來網友熱議，「進台積電玩得更誇張，什麼日本、韓國、歐洲照樣飛」、「大家一年都至少出國兩次吧？喜歡日本的一年去四次以上都有」、「我同事照樣出國欸，用特休老闆也不會擋」、「認識一個台積的，三天兩頭就跑日本看少女樂團」。

但也有人持不同看法，「只能跟你說網路上看到的負面都是真的，家裡不缺錢或是物慾不高的，是真的沒必要進來作賤自己」、「想早點離開買房買車完，就趕緊閃人了」、「賣肝10年加努力存錢投資，財富自由後，就可以離開了，做自己喜歡的事」、「朋友是說很累，但還是會安排時間出國或國內玩，整體而言我覺得他很滿意，除了真的很累…」。

