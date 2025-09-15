上班戴口罩被嘲諷、主管言語霸凌4小時 日男求助離職代理人才解脫
根據日媒「ねとらぼ」報導，近年來日本興起的「離職代理人服務」日益受到關注，許多人將其視為擺脫血汗企業的最後手段。報導中的案例為透過「MOMURI+」離職代理數據公開平台的協助，實際發生在一間中古車銷售公司的情況，一名20多歲的男子大輔（化名），在中古車銷售公司工作僅一年多，就因長時間勞動與上司霸凌，被迫透過離職代理服務離職。
大輔回憶，入社前公司聲稱「每月僅加班15至20小時」，實際上卻是每日從早上9點半工作到晚上11點。某次甚至遭主管喝斥「早上7點到晚上11點都要拚命，才算有幹勁」。身心俱疲的他，常自掏腰包搭計程車回家。
身體狀況下滑後，大輔戴口罩上班，卻被主管嘲諷「大家都很辛苦，你這樣是想強調自己最辛苦？」、「這樣一點小事就受不了啦？」。更離譜的是，主管曾召集所有部門同事，在所有人面前公開羞辱他長達四小時，指責「你驕傲自大、沒幹勁」、「要有特別待遇嗎」，讓他形容宛如「公開處刑」。最後導致他精神嚴重受挫，只能依靠離職代理脫離職場。
數據顯示，這家中古車銷售公司累計已有91人透過離職代理服務離職，顯示問題並非個案。對此，長期研究勞動市場的PERSOL綜合研究所講師渡邉規和指出，企業管理階層不應以「現在已比過去好」來合理化霸凌。「對年輕族群而言，選擇離開比忍耐更普遍，企業必須意識到自己也需要被員工『選擇』。」他強調，若企業希望員工長期為公司貢獻，就必須落實法律規範、杜絕職場霸凌，並提供真正健康的職場環境。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言