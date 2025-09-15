上班戴口罩被嘲諷、主管言語霸凌4小時 日男求助離職代理人才解脫

根據日媒「ねとらぼ」報導，近年來日本興起的「離職代理人服務」日益受到關注，許多人將其視為擺脫血汗企業的最後手段。報導中的案例為透過「MOMURI+」離職代理數據公開平台的協助，實際發生在一間中古車銷售公司的情況，一名20多歲的男子大輔（化名），在中古車銷售公司工作僅一年多，就因長時間勞動與上司霸凌，被迫透過離職代理服務離職。

大輔回憶，入社前公司聲稱「每月僅加班15至20小時」，實際上卻是每日從早上9點半工作到晚上11點。某次甚至遭主管喝斥「早上7點到晚上11點都要拚命，才算有幹勁」。身心俱疲的他，常自掏腰包搭計程車回家。

身體狀況下滑後，大輔戴口罩上班，卻被主管嘲諷「大家都很辛苦，你這樣是想強調自己最辛苦？」、「這樣一點小事就受不了啦？」。更離譜的是，主管曾召集所有部門同事，在所有人面前公開羞辱他長達四小時，指責「你驕傲自大、沒幹勁」、「要有特別待遇嗎」，讓他形容宛如「公開處刑」。最後導致他精神嚴重受挫，只能依靠離職代理脫離職場。

數據顯示，這家中古車銷售公司累計已有91人透過離職代理服務離職，顯示問題並非個案。對此，長期研究勞動市場的PERSOL綜合研究所講師渡邉規和指出，企業管理階層不應以「現在已比過去好」來合理化霸凌。「對年輕族群而言，選擇離開比忍耐更普遍，企業必須意識到自己也需要被員工『選擇』。」他強調，若企業希望員工長期為公司貢獻，就必須落實法律規範、杜絕職場霸凌，並提供真正健康的職場環境。

