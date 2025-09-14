聽新聞
0:00 / 0:00

女協5周年 助6成女性重返職場

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台灣女性發展協會成立至今5年，昨以「5」為主題，舉辦展覽、影展及系列活動。記者邱書昱／攝影
台灣女性發展協會成立至今5年，昨以「5」為主題，舉辦展覽、影展及系列活動。記者邱書昱／攝影

台灣婦女勞動力參與率在25歲到29歲達高峰，之後逐步下降，勞動部為協助婦女重返職場，提出婦女再就業三年計畫，與台灣女性發展協會等團體合作，協會至今協助超過6成以上女性重回職場，盼企業評選人才依過去經歷、人格特性出發。

台灣女性發展協會成立至今5周年，昨以「5」為主題辦展覽、影展及系列活動，並分享6位學員的真人故事，勞動力發展署長黃齡玉、宏碁集團創辦人施振榮與妻子等人出席。

曾是運動產業主管的曾靖茹婚後辭職在家顧小孩，中斷職場6年，她說，孩子上了中班後，前東家詢問是否要重返職場，習慣事前做準備的她，加入台灣女性發展協會的課程，課程將自己想做的、能夠做的事找到平衡，也順利回歸熟悉職場。

「婦女要重返職場，最大障礙其實就是自己。」台灣女性生涯發展協會理事長陳若玲說，中斷職場的婦女本身自信、重新定位社會的連結度的動力很重要，鼓勵企業界評選人才時，不以年齡看待，而是照過去的經歷、人格特性出發。

黃齡玉說，去年提出婦女再就業的三年期計畫，包含婦女自主訓練、雇主彈性工時調整、再就業獎勵等；政府相關計畫不可能獨立完成，女協就是很好的NGO共走的夥伴，也會持續致力推出多元照顧計畫及更多職場友善措施。

勞動部 施振榮 重返職場 人物故事

延伸閱讀

台灣女性發展協會成立5周年 助六成女性重返職場

施振榮一句話改變洪麗甯人生 台大政治系女生如何變AI伺服器科技業女董？

啟航人生新方向 高年級實習生出發！

婦女再就業獎勵金單身也可領 助雲林75人圓夢

相關新聞

女協5周年 助6成女性重返職場

台灣婦女勞動力參與率在25歲到29歲達高峰，之後逐步下降，勞動部為協助婦女重返職場，提出婦女再就業三年計畫，與台灣女性發...

台灣女性發展協會成立5周年 助六成女性重返職場

台灣女性發展協會成立至今五年，今天以五為主題，舉辦展覽、影展及系列活動，並以6位學員的真人故事，呈現出女性在職涯、家庭及...

台鐵開1職缺起薪4.2萬！喊「你行攏來」 全網笑翻：策略成功

請支援社群！台鐵在臉書招募社群小編，附上一張「手寫圖」，內容為「嫌台鐵圖醜？你行攏來」，並開出42,580元的起薪，有趣宣傳吸引不少網友前往朝聖。

台鐵招募電務人才起薪4萬起 還有各類加給

台鐵公司為補充電務基層人力，強化鐵路營運，現正招募助理技術員正取58名（從業人員10階，另有備取68名），分發地點包含北...

她跳槽還沒走就被同事追問1事 眾人急勸別說：小心害到自己

如果離職或跳槽，會跟同事分享近況嗎？有一名女網友表示自己還沒離職，但已經找到下一份工作了，雖然有提前告知同事將轉換跑道，但面對追問新公司是哪一間時，她則猶豫到底要不要說。貼文引起熱議，眾人紛紛勸阻不要透露。

苦幹3年月薪還3字頭…實習生無所事事領40K 她崩潰：不想努力了

人生總會遇上許多不公平！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己在某家公司的FA工程處，入職起薪3.3K。老闆還說「起薪低是正常的」。咬牙稱過三年後也只調了4500，即使心裡不是滋味她也安慰自己「慢慢在進步」，沒想到近日得知整天遊手好閒的實習生一進公司起薪就是40K讓她非常崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。