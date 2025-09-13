台灣女性發展協會成立5周年 助六成女性重返職場

台灣女性發展協會成立至今五年，今天以五為主題，舉辦展覽、影展及系列活動，並以6位學員的真人故事，呈現出女性在職涯、家庭及自我實踐中的三贏。理事長陳若玲說，五年下來，超過6成以上女性重回職場，她鼓勵女性之外，也盼企業評選人才時，不是以中斷職場年齡，而是依照過去的經歷、人格特性出發。

「我就覺得自己不會是家庭主婦，一定是喜歡工作的人，但當你真的遇到還是得抉擇。」在運動產業工作15、16年，做到主管的曾靖茹說，婚後育子原先仍希望繼續工作，但是小孩半夜難入眠又被保母退貨，和老公互相輪流帶的結果，雙雙都影響到了工作，在兩人討論後，她決定辭職在家顧小孩。

曾靖茹說，孩子上了中班，正巧前東家也來詢問是否要重返職場，但習慣事前做準備的她，因緣際會之下在臉書看到台灣女性發展協會的課程，「就是台灣女性、發展兩個字打動我。」變成了第二屆的學員。

她說，課程一年間，是將自己想做的、能夠做的之間找到平衡，「你上了老師的課之後想做的事，但是持續研究後發現，會碰到瓶頸。」這就是課程幫助學員釐清現實、家庭等層面的意義。最後她也回歸了自己所愛也原先熟悉產業的職場。

「課程就是更認識自己。」曾靖茹說，沒有課程的話，你不會好好地記錄下自己的過去與現在，「原來經歷這些才造就現在的我，我有這些經歷，未來可以做什麼。」她也說，其實不少媽媽會覺得沒有信心，但是現在的社會真的需要鼓勵媽媽們再出來社會，這也是協會設立的意義。

台灣女性生涯發展協會理事長陳若玲說，「婦女要重返職場，最大障礙其實就是自己。」看見許多優秀女性在職場10多年經歷，卻因為照顧孩子、長輩而中斷，成了職涯空窗期貨邊緣人，為此，女協在2019年8月成立不到一年，就想與勞發署申請專案，支持女性重返職場。

她說，中斷職場的婦女本身自信、重新定位社會的連結度的動力很重要，但當然也會有外在障礙，因此也鼓勵企業界，在評選人才時，不是以中斷職場年齡，而是依照過去的經歷、人格特性出發。

陳若玲說，女協這五年下來，長期關心及追蹤成員們，已超過6成以上女性重回職場，因此藉著五周年時光，介紹協會提供專業系統化的課程、自我察覺及重新定位找到方向，更是紀錄她們真真實實的生命故事。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉說，根據統計台灣1200萬的勞動力，女性占了45%、約五百多萬，但還是遠遠不夠，尤其台灣婦女的勞動力參與率在25歲到29歲高峰，之後逐步下降。

她說，為了為協助二度就業婦女盡快重返職場，也在113年提出婦女再就業的三年期計畫，裡面包含婦女自主訓練、雇主彈性工時調整、再就業獎勵，透過多元多方政策工具，協助婦女重返職場。

黃齡玉也說，政府相關計畫不可能獨立完成，要很多網絡夥伴投入，女協就是很好的NGO共走的夥伴。勞動部也會持續致力推出多元照顧計畫，以及更多職場友善措施。

宏碁集團創辦人施振榮偕同夫人出席，他說，在父親過世後，媽媽也是扮演重要照顧角色，一直到他成年到台北也繼續的照顧，而太太更是創業時的夥伴、後勤角色，現在雖然他退休，但旗下的兩個社會企業一級主管都是女力。他也很感動能夠在女協創立開幕，以及五歲之際，都出席活動。 台灣女性發展協會成立至今五年，今天以五為主題，舉辦展覽、影展及系列活動。記者邱書昱／攝影 台灣女性生涯發展協會理事長陳若玲說，婦女要重返職場，最大障礙其實就是自己，為此，女協志力支持女性重返職場。記者邱書昱／攝影

商品推薦