台鐵開1職缺起薪4.2萬！喊「你行攏來」 全網笑翻：策略成功

請支援社群！台鐵在臉書招募社群小編，附上一張「手寫圖」，內容為「嫌台鐵圖醜？你行攏來」，並開出42,580元的起薪，有趣宣傳吸引不少網友前往朝聖。

台鐵在臉書刊登求才訊息，期望徵到一名社群小編，指出「總覺得台鐵社群圖少一味？那你就是我們要找的那一位！」，並附上一張手寫圖片，內容寫下「嫌台鐵圖醜？你行攏來！」，吸引近6千名網友按讚。

台鐵進一步指出，考試採筆試及口試，筆試包含作文、傳播理論概要、外國文概要（英文）、企業管理概要。錄取者起薪42,580元，享有從業人員經營績效獎金，最高可達4.4個月。

貼文一出後，不少網友表示「佩服這波行銷，是真的蠻醜的，字也很醜哈哈」、「本來嫌圖醜而已，原來字更醜」、「很嗆喔！但給過，這樣的行銷就對了」、「我覺得目前這位可以加薪了」、「字醜吸引到注意，策略成功」、「這篇得分」。

不過，也有部分網友回應「這筆試科目還以為是考大學」、「還要考試呀，設計的都是在看作品集的」、「考試當小編」、「徵設計，考作文，你認真？」。

