台鐵招募電務人才起薪4萬起 還有各類加給

台鐵公司為補充電務基層人力，強化鐵路營運，現正招募助理技術員正取58名（從業人員10階，另有備取68名），分發地點包含北部及花東地區單位。甄試簡章已公告於公司官網及甄試網站。 報名時間自今年9月15日至10月8日。

台鐵公司表示，本次筆試將採作文及專業科目進行測驗，定於11月1日（周六）筆試、12月7日（周日）辦理術科測驗。為協助考生充分準備，本次甄試將提供術科測驗影片，考生完成報名並通過資格審查後，可在甄試網站的考生服務網頁下載觀看影片。

本次招募職缺起薪4萬0010元起，擔任現場維修工作者，依規定加發危險加給、夜點費、地域加給（合計最高7650元），每年得再依年終考核結果晉薪。另視公司營運獲利及員工個人績效表現核發從業人員經營績效獎金（最高4.4個月），並享有勞保、健保及按月提撥勞工退休金、員工及眷屬優待乘車購票、休假補助、三節禮金、職福會各項福利互助補助等福利，並有完整升遷管道與專業培訓。

