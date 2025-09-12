她跳槽還沒走就被同事追問1事 眾人急勸別說：小心害到自己

如果離職或跳槽，會跟同事分享近況嗎？有一名女網友表示自己還沒離職，但已經找到下一份工作了，雖然有提前告知同事將轉換跑道，但面對追問新公司是哪一間時，她則猶豫到底要不要說。貼文引起熱議，眾人紛紛勸阻不要透露。

原PO在Dcard發文表示自己剛找到新工作，於是和幾位比較要好的同事透露這件事，但因為自己還沒正式離職，同事們很好奇並追問新公司是哪一間，讓她感受上覺得不太舒服。

原PO說自己和同事相處融洽，但真的不太想說太多，卻又怕因此會被討厭。她解釋不想透露的原因，是因為自己還沒正式離職，也還沒有跟新公司談好報到的相關事宜，所以還有很多不確定性，再加上同事很八卦，也很會「肉搜」，只要一點點資訊就會把所有資料都找出來，讓她擔心會節外生枝。

對此她想徵詢鄉民們的意見，看看該怎麼讓對方知道自己並不想透露太多，或有什麼方法可以敷衍過去，又或者大家覺得說出去也沒差？

留言一面倒都勸原PO千萬別說，「以後又不見面，幹嘛說？而且妳都說他們八卦，知道了那不是很可怕嗎？連新工作都有可能保不住」、「絕對不要講，什麼問題就一律回答『不知道，真的不知道，之後再看看』」、「絕對不能說，妳如果真的遇到一定要搞妳的人，真的防不住」、「有被搶工作的新聞，所以千萬不要說」、「我勸妳不要講，不要太過暴露自己的事，有些人就是見不得妳好，妳不在了還可以把妳講得很糟糕」。

還有過來人提出應對方式，「跟他們說去了新公司以後，穩定了一點再和他們分享」、「可以說還不確定，想一邊休息一邊找，她們有什麼覺得好的職缺可以推薦給妳喔」、「妳可以說妳還在做選擇，還不確定」、「就說還沒收到offer」、「我自己是跟同事說：等我進去做滿三個月再跟你們分享，跟懷孕一樣」。

