苦幹3年月薪還3字頭…實習生無所事事領40K 她崩潰：不想努力了

人生總會遇上許多不公平！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己在某家公司的FA工程處，入職起薪3.3K。老闆曾說「起薪低是正常的」，雖然咬牙撐過3年後也只調了4500元，心裡不是滋味，她仍安慰自己「慢慢在進步」。沒想到近日得知整天遊手好閒的實習生一進公司起薪就是40K，讓她非常崩潰。

原PO抱怨，3年前大學剛畢業進了公司，當時大老闆說「因為什麼都還不會，起薪低是正常的，上手之後就會開始調薪」。就這樣過了3年，薪水只調漲4500元，她也只能摸摸鼻子繼續努力。

直到最近公司找來實習生，對方天天滑手機、看影片，沒在做事。某次聊天卻得知，實習生起薪竟有40K，讓她直接愣住。原PO坦言一瞬間心裡只有一句話：「我做了3年，還沒他一個實習生高」。諷刺的是，經理之前還說因為業績不好，所以獎金只有幾百塊很正常。反觀實習生爽爽過，她不禁心寒道：「從今天開始，我不想努力了。」

貼文下方許多網友安慰，「妳要感謝實習生，不然妳一直被蒙在鼓裡繼續幹好幾年」、「看開一點這很正常，最近也剛離職，在原公司很受主管喜愛，3年也調薪1萬多，但還不如一次跳槽的薪資多」、「我前公司一個做10年的同事薪水沒有我剛來的新人高，我就知道這間公司沒法久待」、「做了7年半薪水只調4300，然後還不如一個自己帶出來的新人，這樣有安慰到妳嗎」。

也有網友建議「現階段的台灣跳槽才能加薪，擺爛不是好選擇，手上握有關鍵項目的時候提離職是最有效的」、「公司都在壓榨妳們這種穩定好用的，因為乖又不吵，妳求穩定的話只能默默的做，不然就建議離職囉」、「可以考慮邊做邊找，我也曾經碰過跟妳差不多的情形」、「現在如果沒有提高入職薪水沒有人願意來，但是提高起薪後，又對老員工不公平」、「轉職吧，這種老員工比實習生低薪的不適合待」。

