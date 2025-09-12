誰說化學科系只能做研究？從事半導體業占二成「平均月薪63280元」

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
半導體、生技製藥、綠能及應用材料產業竄起，化學背景人才流向半導體、製程、材料研發等產業。圖／1111人力銀行提供
化學系畢業生過去常被貼上「只能做研究、出路狹窄」的刻板印象標籤，但根據1111人力銀行化學人才畢業現況調查顯示，除了投身傳統化工產業之外，近年來半導體、生技製藥、綠能及應用材料產業，對於化學背景人才需求倍增，成為產業界爭相延攬的「關鍵拼圖」，其中以從事半導體工程師占近兩成占最高。

1111人力銀行針對具有化學、生化、材料等相關背景的學生及畢業生進行調查，發現所從事的工作以半導體工程師19.8%最大宗，其次則是製程工程師16.5%、材料研發15.4%、化學工程師10.8%以及藥物研發10.6%。

本次調查的受訪者月薪平均63,280元（不包括年終及獎金），明顯高於主計總處調查的今年上半年經常性薪資平均數47,608元，足見化學背景人才已在新一波產業轉型浪潮中，展現高度薪資競爭力，調查更進一步顯示，有高達8成的人並不後悔當初選擇的系所。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，台灣半導體產業在晶圓代工與IC封裝測試領域位居世界第一，擁有全球最完整的產業聚落，因而觸動化學背景人才，積極跨足半導體材料開發、電子製程、品管檢測以及環境檢驗等領域，尤其半導體產業在晶圓製程、材料純化過程中，需要大量化學專業知識挹注，已經成為業界超車對手的「隱形王牌」。同時，化學背景畢業生的職涯規劃，不再受限於專業背景，在藥物研發、化妝品研發、食品檢驗、綠色能源、甚至金融保險等不同領域，也都展現出相當的適應力與優勢。

進一步發現化學背景人才的期待合理月薪為67,178元，與目前均薪63,280元相較，仍有近4千元的成長空間，這不只是金額上的差異，更反映了化學人才自我價值的認同感，以及對專業應有報酬的期待。而為了拿到更優渥的薪資待遇，持續提升競爭力是必要的，根據調查指出，考取外語檢定49.1%、考取專業證照39.1%、跨領域學程36.3%、進入企業實習26.8%以及雙主修20.6%等，都成為強化個人職能的最佳途徑。

同時，化學背景人才在求職時優先考量的五大因素包括：薪資待遇92.1%、工作環境67.5%、分紅獎金39.6%、工作時間37.4%以及企業前景29.7%。而當問及頂尖名校對於求職過程是否有幫助？有高達83.2%持正向態度，5.5%表示沒幫助，另11.3%不確定。

1111人力銀行「化學人才畢業現況調查」，針對化學、生化、材料等相關背景的學生及畢業生進行抽樣，調查期間自2025年９月１日至９月11日，總計回收741份。

