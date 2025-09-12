快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
半導體、生技製藥、綠能及應用材料產業於化學背景人才需求倍增，認為其具有分析解決問題、 實驗設計操作、邏輯思考縝密等優勢。圖／1111人力銀行提供
近年來半導體、生技製藥、綠能及應用材料產業，對於化學背景人才需求倍增，9月20日 ( 周六 ) 台大校園蒲葵道舉辦的「2025化學產業徵才博覽會」，匯聚全台化學、化工、材料、藥學、生物科學等相關領域的企業與求職者，透過交流平台，促進人才媒合。現場包括台積電、新應材、台康生技、永信藥品、永光化學、台橡、台灣恩慈、李長榮化工、台石化、奇美實業等，共超過50家企業參與，現場釋出逾千個工作機會。

這場徵才博覽會由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署與台大化學系共同主辦，台灣化學學會、國科會自然科學及永續研究推廣中心化學組與1111人力銀行合力協辦，將於

根據1111人力銀行「化學人才畢業現況調查」顯示，化學背景人才的從業優勢，分別為「分析和解決問題的能力70.3%」、「實驗設計與操作能力66.4%」、「邏輯清楚思考縝密49.1%」、「實驗室與工廠安全意識43.1%」以及「數據處理與統計能力37.4%」。

台灣化學學會秘書長趙奕姼表示，經濟部統計製造業產值的4大行業中，「化學工業」就是其中一大行業，而其他三大行業「金屬機電」、「資訊電子」、「民生工業」，其實皆受惠於化學工業製造的各種產品與材料。基於化學人對科學原理的洞悉以及豐沛的創造力，也因為與其他產業攜手並進，台灣有不少先進的化學企業在國際上占有一席之地，年輕人不論是就讀化學相關科系或是投入相關產業，都是很好的選擇。

科學推展中心化學組組長同時也是台大化學系教授邱靜雯指出，「化學產業徵才博覽會」不只是單純的徵才活動，它更像是邀請化學相關企業與學界共同參與的永續人才培育計劃，期待學生能在這裡找到與未來的連結，也期待企業能在這裡發現優秀的新力量，要提升台灣化學研究與產業的整體競爭力。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，觀察職場狀態，調查指出70.9%的化學背景人才對於現職表示滿意，顯示出多數畢業生都能在所屬產業找到發揮舞台，培養出面對複雜情境時的冷靜判斷與邏輯能力，並具備找出問題並且解決問題的能力，建議業界應重視化學人才的獨特價值，給予合理薪資待遇與清晰的職涯藍圖，讓人才發揮最大價值，成為台灣產業競爭力的重要支柱。

