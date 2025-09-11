公務員性平事件處置瑕疵 機關未善盡調查等3項較多

快訊

中央社／ 台北11日電
公務人員保障暨培訓委員會今天說，近3年審議決定的性平事件，行政機關處理性騷擾常見瑕疵而被撤銷的態樣，主要有性騷擾申訴法規適用錯誤、機關未善盡調查義務等3項，將辦輔導活動協助機關正確處理；圖為示意圖。本報資料照片

公務人員保障暨培訓委員會今天說，近3年審議決定的性平事件，行政機關處理性騷擾常見瑕疵而被撤銷的態樣，主要有性騷擾申訴法規適用錯誤、機關未善盡調查義務等3項，將辦輔導活動協助機關正確處理。

考試院今天召開第14屆第37次會議，保訓會以「近3年審理公務人員性別平等保障事件情形」為題進行業務報告，說明112年性平三法修法後，公務人員因不服所屬行政機關或公立學校處理性騷擾事件的結果，向保訓會提起救濟案件的統計與分析。

保訓會主任委員蔡秀涓透過新聞稿表示，公務員在職場涉及性騷擾情事，依涉及對象及場域不同，分別適用「性別平等工作法」或「性別平等教育法」處理。行政機關知道有性騷擾狀況時，應採取立即有效的糾正及補救措施，保護被害人安全。

蔡秀涓說明，近3年審議決定的性平事件，行政機關因處理性騷擾事件常見的瑕疵，而被撤銷、另為適法處分的態樣，主要有性騷擾申訴法規適用錯誤、性騷擾申訴處理委員會（調查小組）組成或決議過程不合法，及機關未善盡調查義務等。保訓會透過辦理保障業務宣導輔導活動，協助行政機關正確處理公務人員性騷擾事件。

蔡秀涓指出，此外，配合民國112年性別平等工作法增訂權勢性騷擾類型，保訓會已在高階文官培訓及法定訓練，增設相關性別主流化課程，以提升各層級公務員性別意識，強化前端預防，以利保障友善工作環境。

性騷擾 公務員 性別意識 性平三法

