快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

台南勞工局透過到宅訓練 讓她肌肉萎縮也能一圓線上客服就業夢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮，局長王鑫基受獎。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮，局長王鑫基受獎。圖／台南市勞工局提供

小瑜患有先天肌肉萎縮症，因染色體異常導致四肢發育受限，行動不便的她，即使要出門都很困難，後來接受台南市勞工局「居家就業服務」，開啟遠距工作之路，勞工局透過到宅訓練加強她的電腦專長，幫她找到人工智慧標註與線上客服專員等工作，穩定收入讓她得以自立自足並分擔家計，讓她實現不出門，就能創造自己職涯的心願。

這段看似不可能的就業歷程，正是台南市政府勞工局配合聯合國永續發展目標推動身心障礙者職涯「合理調整」專案的成果，從全國103件方案中脫穎而出，榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎肯定。

市長黃偉哲指出，身心障礙者在勞動市場長期處於弱勢，市府以聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）及永續發展目標（SDGs）為核心，推動典型、非典型就業及創業三大面向服務，並跨部門合作，建立「一條龍」就業模式，讓弱勢族群也能找到合適的發展舞台。

勞工局長王鑫基表示，在典型就業上，市府首創建置身心障礙者人力銀行資料庫，提供一般、支持性及庇護性就業服務；在非典型就業方面，除了小瑜的居家就業，也與中華電信合作，培訓身障企業講師，深入高齡社區，協助長者學習智慧科技。

至於創業，市府不僅辦理專屬職訓，更率先全國成立「晴天坊」展售平台，透過網站與公益攤位協助行銷，增加身障者經濟收入。

「每一個成功故事，都讓我們更確信方向正確。」王鑫基說，榮獲金獎不只是榮譽，更是市府與產業攜手共創共融社會的證明，未來將持續提供合理調整與多元服務，讓身心障礙者在求職路上，都能找到屬於自己的「晴天」。

台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮，局長王鑫基率同仁領=獎。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮，局長王鑫基率同仁領=獎。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮。圖／台南市勞工局提供

永續 勞工局 身障者

延伸閱讀

高關稅壓力企業放無薪假 中市勞工局提醒：本國外籍不可差別待遇

從開飛機變汽修師傅 帥氣飛行員透過高雄職訓成功轉換跑道

百德機械突發重訊「恢復正常工作日程」 中市府：未撤回無薪假通報

新北就博會求職踴躍 勞工局：初媒合率達50.4%

相關新聞

台鐵徵才廣告醜到吸睛 要創意高手卻考這些科目挨轟

台鐵公司的臉書粉專發出徵才訊息，為社群開出美編設計及攝影職缺，薪水4萬2580元。圖片為手寫字「嫌台鐵圖醜？薪水4258...

台南勞工局透過到宅訓練 讓她肌肉萎縮也能一圓線上客服就業夢

小瑜患有先天肌肉萎縮症，因染色體異常導致四肢發育受限，行動不便的她，即使要出門都很困難，後來接受台南市勞工局「居家就業服...

無薪假人數飆升…雇用失業勞工可領3.6萬元 最快9月上路

因應美國對等關稅導致無薪假人數不斷增加，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照...

時間自由壓力輕！25歲女選擇做2份兼職 網見月收驚：比正職高

兼職不僅能使收入來源多樣化，更能彈性安排自己的時間。一名25歲的女網友發文，稱她並沒有找正職工作，而是選擇做兩份兼職，加上投資的獲利，每個月可以賺取約5萬的收入，讓不少網友很羨慕，認為薪水比正職高，壓力又不會太大的生活很不錯。

北漂月薪低於5萬…她警告生活恐「不如老鼠」 百萬年薪打臉：當初領3萬

南北的物價差異會影響人們北漂的意願嗎？一名女網友發文，稱台北的物價和房租過於昂貴，如果月薪不到5萬，建議不要北漂，否則會過得「連老鼠都不如」，此文一出，引起網友正反兩派論戰。

育嬰假新制津貼 按天數比例發給、可累計1個月一併申請

育嬰留停照顧彈性化將於明年上路，開放育嬰留停以「日」為請假單位，至多30天。勞動部昨進一步預告「就業保險法施行細則」等相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。