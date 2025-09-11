台南勞工局透過到宅訓練 讓她肌肉萎縮也能一圓線上客服就業夢

小瑜患有先天肌肉萎縮症，因染色體異常導致四肢發育受限，行動不便的她，即使要出門都很困難，後來接受台南市勞工局「居家就業服務」，開啟遠距工作之路，勞工局透過到宅訓練加強她的電腦專長，幫她找到人工智慧標註與線上客服專員等工作，穩定收入讓她得以自立自足並分擔家計，讓她實現不出門，就能創造自己職涯的心願。

這段看似不可能的就業歷程，正是台南市政府勞工局配合聯合國永續發展目標推動身心障礙者職涯「合理調整」專案的成果，從全國103件方案中脫穎而出，榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎肯定。

市長黃偉哲指出，身心障礙者在勞動市場長期處於弱勢，市府以聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）及永續發展目標（SDGs）為核心，推動典型、非典型就業及創業三大面向服務，並跨部門合作，建立「一條龍」就業模式，讓弱勢族群也能找到合適的發展舞台。

勞工局長王鑫基表示，在典型就業上，市府首創建置身心障礙者人力銀行資料庫，提供一般、支持性及庇護性就業服務；在非典型就業方面，除了小瑜的居家就業，也與中華電信合作，培訓身障企業講師，深入高齡社區，協助長者學習智慧科技。

至於創業，市府不僅辦理專屬職訓，更率先全國成立「晴天坊」展售平台，透過網站與公益攤位協助行銷，增加身障者經濟收入。

「每一個成功故事，都讓我們更確信方向正確。」王鑫基說，榮獲金獎不只是榮譽，更是市府與產業攜手共創共融社會的證明，未來將持續提供合理調整與多元服務，讓身心障礙者在求職路上，都能找到屬於自己的「晴天」。 台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮，局長王鑫基率同仁領=獎。圖／台南市勞工局提供 台南市勞工局一條龍協助身障就業，獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮。圖／台南市勞工局提供

