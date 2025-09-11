快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

聽新聞
0:00 / 0:00

無薪假人數飆升…雇用失業勞工可領3.6萬元 最快9月上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，經費增為5700億元，其中勞動部約250億。圖／本報資料照片
賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，經費增為5700億元，其中勞動部約250億。圖／本報資料照片

因應美國對等關稅導致無薪假人數不斷增加，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動5大支持勞工安定就業措施，其中預計9月底前推出先僱後訓措施，只要雇主聘僱失業勞工，雇主最高可獲每人3萬6000元獎勵。

勞動部常務次長陳明仁今表示，因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，為確保勞工穩定就業，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動5大支持勞工安定就業措施，並挹注勞工保險基金，維護勞工權益與民生安全。

「安定就業」方面，勞動部推動5大協助措施，包含自8月1日起，實施強化版僱用安定措施，擴大適用範圍至9項行業，以及將減班勞工薪資差額補貼比例由5成提高至7成，並放寬可與「再充電計畫」合併申領，擴大保障勞工經濟安全。

措施二，自7月4日起，減班休息勞工參加勞動部核定訓練課程，可依實際訓練時數申請訓練津貼，最高1萬7210元，並新增投保薪資2萬8590至3萬300元的勞工，每月亦可申領津貼最高2280元。

措施三，已於4月實施，協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，並延長受理期間至9月底，俾銜接明年度訓練期程。

措施四，以「先僱後訓」方式鼓勵雇主辦理工作崗位訓練每年最高補助180萬元，並提供雇主僱用獎助每人最高3萬6000元；以及「職務再設計」補助每人每年最高10萬元，協助聘雇勞工穩定就業。該部分措施預計本月開始推動。

措施五，提供初次尋職青年尋職期間之尋職津貼及就業獎勵，合計最高4.8萬元。並提供失業青年訓練獎勵金每月1萬元，最高12萬元。

陳明仁表示，賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，經費增為5700億元，其中勞動部250億，分別為支持勞工安定就業特別預算150億，以及挹注勞工保險基金特別預算100億，明年挹注勞保基金總額共1300億。

雇主 勞動部 賴清德

延伸閱讀

韌性特別預算明拍板 國安聚焦添購反恐設備、增建巡防艇應對灰色侵擾

高關稅壓力企業放無薪假 中市勞工局提醒：本國外籍不可差別待遇

無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼

川普關稅衝擊⋯3055人休無薪假！網憂現實更慘：一堆人被逼放特休

相關新聞

台鐵徵才廣告醜到吸睛 要創意高手卻考這些科目挨轟

台鐵公司的臉書粉專發出徵才訊息，為社群開出美編設計及攝影職缺，薪水4萬2580元。圖片為手寫字「嫌台鐵圖醜？薪水4258...

台南勞工局透過到宅訓練 讓她肌肉萎縮也能一圓線上客服就業夢

小瑜患有先天肌肉萎縮症，因染色體異常導致四肢發育受限，行動不便的她，即使要出門都很困難，後來接受台南市勞工局「居家就業服...

無薪假人數飆升…雇用失業勞工可領3.6萬元 最快9月上路

因應美國對等關稅導致無薪假人數不斷增加，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照...

時間自由壓力輕！25歲女選擇做2份兼職 網見月收驚：比正職高

兼職不僅能使收入來源多樣化，更能彈性安排自己的時間。一名25歲的女網友發文，稱她並沒有找正職工作，而是選擇做兩份兼職，加上投資的獲利，每個月可以賺取約5萬的收入，讓不少網友很羨慕，認為薪水比正職高，壓力又不會太大的生活很不錯。

北漂月薪低於5萬…她警告生活恐「不如老鼠」 百萬年薪打臉：當初領3萬

南北的物價差異會影響人們北漂的意願嗎？一名女網友發文，稱台北的物價和房租過於昂貴，如果月薪不到5萬，建議不要北漂，否則會過得「連老鼠都不如」，此文一出，引起網友正反兩派論戰。

育嬰假新制津貼 按天數比例發給、可累計1個月一併申請

育嬰留停照顧彈性化將於明年上路，開放育嬰留停以「日」為請假單位，至多30天。勞動部昨進一步預告「就業保險法施行細則」等相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。