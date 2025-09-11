無薪假人數飆升…雇用失業勞工可領3.6萬元 最快9月上路

因應美國對等關稅導致無薪假人數不斷增加，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動5大支持勞工安定就業措施，其中預計9月底前推出先僱後訓措施，只要雇主聘僱失業勞工，雇主最高可獲每人3萬6000元獎勵。

勞動部常務次長陳明仁今表示，因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，為確保勞工穩定就業，勞動部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」於「安定就業」及「照顧民生」項下積極推動5大支持勞工安定就業措施，並挹注勞工保險基金，維護勞工權益與民生安全。

「安定就業」方面，勞動部推動5大協助措施，包含自8月1日起，實施強化版僱用安定措施，擴大適用範圍至9項行業，以及將減班勞工薪資差額補貼比例由5成提高至7成，並放寬可與「再充電計畫」合併申領，擴大保障勞工經濟安全。

措施二，自7月4日起，減班休息勞工參加勞動部核定訓練課程，可依實際訓練時數申請訓練津貼，最高1萬7210元，並新增投保薪資2萬8590至3萬300元的勞工，每月亦可申領津貼最高2280元。

措施三，已於4月實施，協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，並延長受理期間至9月底，俾銜接明年度訓練期程。

措施四，以「先僱後訓」方式鼓勵雇主辦理工作崗位訓練每年最高補助180萬元，並提供雇主僱用獎助每人最高3萬6000元；以及「職務再設計」補助每人每年最高10萬元，協助聘雇勞工穩定就業。該部分措施預計本月開始推動。

措施五，提供初次尋職青年尋職期間之尋職津貼及就業獎勵，合計最高4.8萬元。並提供失業青年訓練獎勵金每月1萬元，最高12萬元。

陳明仁表示，賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，經費增為5700億元，其中勞動部250億，分別為支持勞工安定就業特別預算150億，以及挹注勞工保險基金特別預算100億，明年挹注勞保基金總額共1300億。

