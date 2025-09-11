台鐵徵才廣告醜到吸睛 要創意高手卻考這些科目挨轟
台鐵公司的臉書粉專發出徵才訊息，為社群開出美編設計及攝影職缺，薪水4萬2580元。圖片為手寫字「嫌台鐵圖醜？薪水42580元，『你行攏來！』你親愛的小編」，內容把薪水40000元槓掉，改為42580元。由於徵才廣告相當「潦草」，引起討論，網友表示，「佩服這波行銷，是真的滿醜的，字也很醜」、「看來真的很缺人」。
「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專發出「請支援社群」徵才訊息，「總覺得台鐵社群的圖少一味？那你就是我們要找的那一位！我們正在尋找勇於接受挑戰的美編設計及攝影，百年企業的社群招牌，任你盡情發揮創意極限！」徵才條件不限科系，「只要喜歡設計、拍照，歡迎加入我們，展現你的創意超能力」。
列出的報考資格限教育部認可的國內外專科以上學校各系所畢業得有證書者，而考試方式分為筆試及口試，考科包括作文、傳播理論概要、外國文概要（英文）、企業管理概要。
網友表示，「不是吧，要招聘到好的美編人員、攝影人員，絕對不是考國文、傳播理論概要、英文、企業管理吧，難怪找不到專業的人才」、「要找專門人才的出發點很棒。但是看到這樣的考試內容，應該還是只會找到會念書會考試的」、「還要考試呀⋯設計的都是在看作品集的⋯要嘛現場考設計的內容」、「要找美編視覺設計人員，結果是不看作品，要看作文；不看設計類的經歷，要看企業管理；你們不是圖畫得醜而已，而是智商也有問題」。
也有網友表示，「本來嫌圖醜而已，原來字更醜」、「看了覺得對公司更失望了，小編能不能字練一下」、「那個紙，連撕都不整齊，傻眼」、「請問這張圖有長官簽准上傳嗎」、「字醜引吸到注意，策略成功」、「這個字⋯『圖』還寫錯⋯台鐵素質堪憂」、「然後作品又被長官指指點點，到最後又原汁原味的台鐵呈現」。
