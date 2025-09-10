時間自由壓力輕！25歲女選擇做2份兼職 網見月收驚：比正職高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲女網友選擇做兩份兼職，加上投資的獲利，每個月可以賺取約5萬元的收入。示意圖／ingimage

兼職不僅能使收入來源多樣化，更能彈性安排自己的時間。一名25歲的女網友發文，稱她並沒有找正職工作，而是選擇做兩份兼職，加上投資的獲利，每個月可以賺取約5萬的收入，讓不少網友很羨慕，認為薪水比正職高，壓力又不會太大的生活很不錯。

一名女網友在Dcard發文，表示自己25歲，做過辦公室、客服、倉管等工作，因個性內向很難融入同事群體，做正職就會很慌張，因此選擇做兩份兼職工作，早上做物流4小時，月薪約2萬2；晚上做全聯，月薪也是2萬2，加上投資獲利，一個月約能賺5萬元左右。

原PO表示，開始兼職後生活很彈性，平日下班後中午可以去圖書館讀公職的書，晚上再去全聯打工。工作時間短，同事相處都很好，還會一起約出去玩，沒有人際關係的困擾，這是在正職感受不到的快樂。

此文一出，令不少網友很羨慕，「過得很開心很棒啊，而且妳的薪水還比很多正職的高，有在讀公職也有持續進修，不覺得妳現在的生活有何不妥」、「有點羨慕，一般正職還得做到累死才能跟妳差不多，工時比妳長多了」、「感覺可以，現在兼職的薪資其實已經比正職高了，事情少還不用負責，輕輕鬆鬆」、「好讚，一輩子只做我能應付的兼職，應該是我的夢想」。

也有網友分享從事兼職的經歷，「我也是，24歲，只有晚上跟假日接家教，下午時段都在看國考書，過得也很開心」、「我一直都兼2～3份工來賺錢，其實錢比正職多，差別在沒有福利，然後缺點是被砍班就沒有錢」、「我也是早上飯店5個小時，晚上餐廳3到4小時，我也不喜歡綁在一個地方太久」。

職場 薪水 打工 內向 考公職

北漂月薪低於5萬…她警告生活恐「不如老鼠」 百萬年薪打臉：當初領3萬

南北的物價差異會影響人們北漂的意願嗎？一名女網友發文，稱台北的物價和房租過於昂貴，如果月薪不到5萬，建議不要北漂，否則會過得「連老鼠都不如」，此文一出，引起網友正反兩派論戰。

育嬰假新制津貼 按天數比例發給、可累計1個月一併申請

育嬰留停照顧彈性化將於明年上路，開放育嬰留停以「日」為請假單位，至多30天。勞動部昨進一步預告「就業保險法施行細則」等相...

防止熱危害！勞動部擴大補助高溫作業防護設施、器具

極端氣候下，防範工作者高溫熱危害越顯重要。勞動部昨修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，補助對象新納入自營作業...

文組公務員被要求做1事氣炸 過來人吐苦水：我也是

不少人準備國家考試，就是想獲得公務員的鐵飯碗。對此，一名公務員抱怨，自己是文組畢業，卻被主管要求去接「資訊」一職，讓他不滿才領4萬元薪水，還要做非自己熟悉領域的工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

餐飲業也有高薪？從26k到月收最高8萬 她靠餐飲熱情存下第一桶金

台灣餐飲業被認為血汗又低薪，但是也有人從餐飲業為自己賺得人生第一桶金。24歲的楊小姐因家境清寒，高職尚未念完就選擇輟學，...

