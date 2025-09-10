時間自由壓力輕！25歲女選擇做2份兼職 網見月收驚：比正職高

兼職不僅能使收入來源多樣化，更能彈性安排自己的時間。一名25歲的女網友發文，稱她並沒有找正職工作，而是選擇做兩份兼職，加上投資的獲利，每個月可以賺取約5萬的收入，讓不少網友很羨慕，認為薪水比正職高，壓力又不會太大的生活很不錯。

一名女網友在Dcard發文，表示自己25歲，做過辦公室、客服、倉管等工作，因個性內向很難融入同事群體，做正職就會很慌張，因此選擇做兩份兼職工作，早上做物流4小時，月薪約2萬2；晚上做全聯，月薪也是2萬2，加上投資獲利，一個月約能賺5萬元左右。

原PO表示，開始兼職後生活很彈性，平日下班後中午可以去圖書館讀公職的書，晚上再去全聯打工。工作時間短，同事相處都很好，還會一起約出去玩，沒有人際關係的困擾，這是在正職感受不到的快樂。

此文一出，令不少網友很羨慕，「過得很開心很棒啊，而且妳的薪水還比很多正職的高，有在讀公職也有持續進修，不覺得妳現在的生活有何不妥」、「有點羨慕，一般正職還得做到累死才能跟妳差不多，工時比妳長多了」、「感覺可以，現在兼職的薪資其實已經比正職高了，事情少還不用負責，輕輕鬆鬆」、「好讚，一輩子只做我能應付的兼職，應該是我的夢想」。

也有網友分享從事兼職的經歷，「我也是，24歲，只有晚上跟假日接家教，下午時段都在看國考書，過得也很開心」、「我一直都兼2～3份工來賺錢，其實錢比正職多，差別在沒有福利，然後缺點是被砍班就沒有錢」、「我也是早上飯店5個小時，晚上餐廳3到4小時，我也不喜歡綁在一個地方太久」。

