北漂月薪低於5萬…她警告生活恐「不如老鼠」 百萬年薪打臉：當初領3萬

南北的物價差異，常讓許多北漂人陷入猶豫。一名女網友發文，稱台北的物價和房租過於昂貴，如果月薪不到5萬，建議不要北漂，否則會過得「連老鼠都不如」，此文一出，引起網友正反兩派論戰。

一名女網友在Dcard發文，表示台北的物價和房租過於昂貴，如果月薪不足5萬，生活品質連路邊的老鼠都不如，若沒有親戚住在台北，且要負擔房租費用的話，真心奉勸不要北漂，否則會過得非常痛苦。

此文一出，有一派網友認同原PO的看法，「真的，最低薪資到底要北漂什麼」、「與其在北部當難民，不如在南部當平民，覺得南北的伙食物價還可以接受，房租就真的太扯了」、「同意+1，以前北漂薪水4萬住超爛套房，現在想當初怎麼想不開，存不了什麼錢，居住品質又爛」、「真的，之前看過有人北漂做超商店員不知道在想什麼，來南部做就好了吧」。

也有網友持相反意見，認為北部工作機會多，北漂也沒有不好，「會選擇在台北工作也是因為想走的領域只有台北有比較多工作機會，雖然剛開始起薪不高，努力往上升薪水還是會有不小的增值空間」、「可是台北真的機會多，現在年薪兩百也是因為當初3萬北漂」、「這樣講有點武斷，夠拚運氣也還不錯其實薪水會上去，剛來台北月薪才3萬，但現在換工作年薪都百萬了」。

也有網友分享自身的花費，「北漂總共基本開銷27000元（至少），月薪不到40000元真的別來，硬來台北生活會過得比雙北人住家裡領3w來得慘」、「第一份工作北捷，實領36000元-38000元，房租水電約8000元，每個月大約存12000元-15000元」、「5萬元也無法活啊，我房租2.5萬，吃就超過2.5萬元了」、「之前在台北領4萬多薪水，房租就繳了1/3-1/2」。

商品推薦