育嬰假新制津貼 按天數比例發給、可累計1個月一併申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
過去塊狀式的育嬰留停，女性申請比例高於男性，主要是考量男性請育嬰假的機會成本比較高，但若請假單位變小，男性申請將會提升，會更能參與育兒工作。記者陳正興／攝影
過去塊狀式的育嬰留停，女性申請比例高於男性，主要是考量男性請育嬰假的機會成本比較高，但若請假單位變小，男性申請將會提升，會更能參與育兒工作。記者陳正興／攝影

育嬰留停照顧彈性化將於明年上路，開放育嬰留停以「日」為請假單位，至多30天。勞動部昨進一步預告「就業保險法施行細則」等相關法規，日後申請育嬰津貼的家長，當津貼期間未滿1個月，可選擇累計滿30天後，再一併提出申請，津貼給付則按天數比例發給。

現行勞工於小孩3歲前，可申請最長2年的育嬰留職停薪，其中6個月可領月投保薪資的8成，作為育嬰留職津貼。明年新制上路後，開放勞工以「日」為請假單位，天數不超過30日。雙親合計可請60日。

針對彈性育嬰假的津貼如何申請？勞動部昨預告修正就保法施行細則，新增若被保險人請領育嬰留停津貼期間未滿1個月，可選擇在累計滿30天後，一併提出申請，也可分次提出，簡化申請手續。

至於單日育嬰假的津貼怎麼發？細則也修正將改為按日數比例發給。

防止熱危害！勞動部擴大補助高溫作業防護設施、器具

極端氣候下，防範工作者高溫熱危害越顯重要。勞動部昨修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，補助對象新納入自營作業...

文組公務員被要求做1事氣炸 過來人吐苦水：我也是

不少人準備國家考試，就是想獲得公務員的鐵飯碗。對此，一名公務員抱怨，自己是文組畢業，卻被主管要求去接「資訊」一職，讓他不滿才領4萬元薪水，還要做非自己熟悉領域的工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

餐飲業也有高薪？從26k到月收最高8萬 她靠餐飲熱情存下第一桶金

台灣餐飲業被認為血汗又低薪，但是也有人從餐飲業為自己賺得人生第一桶金。24歲的楊小姐因家境清寒，高職尚未念完就選擇輟學，...

勞動部：27.6萬個職缺找不到人 製造業9.2萬個居冠

勞動部今公布今年3月底「職位空缺概況調查」統計結果，今年3月底工業及服務業職缺數為27.6萬個，各大業職缺數以製造業9....

勞保潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部：精算假設基礎不同所致

主計總處最新統計指出，截至今年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升我國各級政府潛...

