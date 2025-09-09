育嬰假新制津貼 按天數比例發給、可累計1個月一併申請

育嬰留停照顧彈性化將於明年上路，開放育嬰留停以「日」為請假單位，至多30天。勞動部昨進一步預告「就業保險法施行細則」等相關法規，日後申請育嬰津貼的家長，當津貼期間未滿1個月，可選擇累計滿30天後，再一併提出申請，津貼給付則按天數比例發給。

現行勞工於小孩3歲前，可申請最長2年的育嬰留職停薪，其中6個月可領月投保薪資的8成，作為育嬰留職津貼。明年新制上路後，開放勞工以「日」為請假單位，天數不超過30日。雙親合計可請60日。

針對彈性育嬰假的津貼如何申請？勞動部昨預告修正就保法施行細則，新增若被保險人請領育嬰留停津貼期間未滿1個月，可選擇在累計滿30天後，一併提出申請，也可分次提出，簡化申請手續。

至於單日育嬰假的津貼怎麼發？細則也修正將改為按日數比例發給。

