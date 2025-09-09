防止熱危害！勞動部擴大補助高溫作業防護設施、器具

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
極端氣候下，防範工作者高溫熱危害越顯重要。中暑示意圖。圖/AI生成
極端氣候下，防範工作者高溫熱危害越顯重要。勞動部昨修正發布「改善安全衛生設施及器具補助作業要點」，補助對象新納入自營作業者，補助項目則新增高溫作業危害預防的設施、器具及防護具，更將同一防護具補助金額提高至3萬元。

勞動部職安署職安組組長陳光輝說，改善安衛設施及器具補助的對象，原本只有100人以下中小企業，這次擴大至自營作業者也可申請補助，全面保障工作者健康及安全，防止職業災害發生。

考量近年全球氣候異常變化，高氣溫頻率及持續期間愈來愈長，職安法規要求雇主應視天候狀況採取危害預防措施，對於需經常於戶外從事作業或室內高溫環境下作業的工作者，透過降低環境或體表溫度等方式來避免高溫造成的熱傷害，如戶外使用遮陽裝置、灑水降溫設備或穿著風扇衣、冰背心等。

陳光輝說，風扇衣、冰背心或降溫設備等設施器具，即日起開放中小企業雇主、自營作業者皆申請補助，為因應近年物價上漲，這次也配合調整同一種防護具補助上限從1萬元提高至3萬元。

職安署提醒，改善安全衛生設施及器具補助受理申請期限至10月31日止，最高可補助20萬元(個人防護具以5萬元為限)，如有需要可洽職安署委託的財團法人安全衛生技術中心詢問或提供臨場輔導劉小姐，03-5836885轉110。

高溫 雇主 職業 氣溫 勞動部

