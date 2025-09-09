文組公務員被要求做1事氣炸 過來人吐苦水：我也是
不少人準備國家考試，就是想獲得公務員的鐵飯碗。對此，一名公務員抱怨，自己是文組畢業，卻被主管要求去接「資訊」一職，讓他不滿才領4萬元薪水，還要做非自己熟悉領域的工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「我是文組，我不懂資訊」為題，指出自己是文組畢業，考上公務員後竟被主管要求接下「資訊」職位，處理所內大大小小的資訊問題，讓他傻眼直呼「我要是看得懂，還來你們這邊領4萬？為什麼不去資訊業賺就好了？」
貼文一出後，不少網友爆共鳴，紛紛表示「我之前在東部服役的單位，也是讓一位統計專員兼職單位的所有資訊業務」、「我們也是欸，考行政進來結果搞資訊」、「我也是，然後機關又不跟資訊廠商簽約，每次有電腦問題都要我處理」、「敝機關也是，根本沒資訊缺但還是要配一個資訊專責人員，然後強迫上資安訓練還要考試，很佩服我文組同事居然能通過」、「都隨便亂抓，還以為沒有分類科，不會工程辦工程，不會資訊辦資訊」。
不過，也有內行人說明「你說的只會處理資訊問題，在私人叫mis（負責管理和維護公司內部資訊系統的人員），薪水3~4萬多而已」、「資訊業會這些，大概基本時薪而已吧」、「資訊業會這些工作不一定有四萬」、「很不了解行情哦，你這種工作叫helpdesk（幫助台，為提供集中式技術支援和服務的平台），台北月薪3萬5而已」。
