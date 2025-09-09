餐飲業也有高薪？從26k到月收最高8萬 她靠餐飲熱情存下第一桶金

台灣餐飲業被認為血汗又低薪，但是也有人從餐飲業為自己賺得人生第一桶金。24歲的楊小姐因家境清寒，高職尚未念完就選擇輟學，提早進入社會，從速食店打工，歷經飯店、甜點店、異國餐廳等工作，最後在餐酒館學習吧檯技能，靠著夜班津貼與客人小費，最高月收入曾達8萬元，為自己存到人生第一桶金。

楊小姐說，她因家境清寒，選擇輟學，從15歲起就開始打工，先是在速食店打工，之後歷經飯店、甜點店、異國餐廳、餐酒館與產後月子中心等工作。她坦言，雖然餐飲業辛苦，卻是最能靠努力證明自己的舞台，因為這個行業不看學歷，只要肯拚，就有穩定收入。楊小姐已將餐飲視為長期發展方向，未來要獨立經營一間咖啡廳。

楊小姐曾在餐酒館擔任外場，起薪僅26K，半年後調升至27K。雖然漲幅有限，她沒有因此停下腳步，反而主動學習吧檯技能，從調製飲料中找到成就感。隨著經驗累積，她開始跨足內場，也更享受與客人互動帶來的即時回饋。

不過，餐飲業是長工時與高壓環境。她坦言，每天工時往往超過12小時，常常從上午10點半一路忙到凌晨三、四點，雖然排班上有月休10天，但節日幾乎無法休假。靠著夜班津貼與客人小費，她最高月收入曾達8萬元。她苦笑說：「雖然當時都在上班沒時間花錢，但每月最多能存下6萬元。」

另一位同樣是24歲的龔小姐，則因餐飲業待遇低、工時長，選擇轉戰展場。

龔小組從國中開始就在餐飲業打工，經歷過牛排館、早餐店、速食店、簡餐店。多年來看盡不少餐飲辛酸，其中最印象深刻的一次，是在牛排館外場服務時，因為客人不滿兩份沙朗形狀不同，找她來質問，還把高溫滾燙的鐵板推向她，導致她的大拇指起水泡。店家當時只給了燙傷藥膏，最後還是只能忍痛繼續上班。這段經歷成為她離開餐飲業的轉捩點。

離開餐飲業後，龔小姐轉向展場活動工作，擔任展場女孩show girl，至今超過3年。她認為，餐飲業要排班，且工時長，薪資低，又會被奧客欺負，不如可自由接案的短期高薪展場工作，在展場中能接觸到多元類型的人事物，不像餐飲業高重複性的工作內容。「對照餐飲業平均時薪190元，展場活動薪資直接翻倍，做10天就有3萬」，展場活動雖然有淡旺季，月收入在3萬到6萬不等，但待遇與工作環境都優於餐飲業，讓她不再考慮回鍋。

