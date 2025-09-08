聽新聞
勞保潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部：精算假設基礎不同所致
主計總處最新統計指出，截至今年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升我國各級政府潛藏負債高達20.5兆元，突破20兆元關卡，雙雙創下新高紀錄。勞動部表示，潛藏負債暴增1.7兆，是因2024與2025年的精算報告假設基礎不同所致，未來會續編預算撥補，確保勞工保險給付權益。
勞動部表示，勞保開辦迄今已70餘年，制度已邁入成熟期，請領老年給付的人數及金額逐年增加。有關報載勞保截至今年6月底潛藏負債相較前1年增加約1.7兆元，是因2024年的潛藏負債以2021年精算報告假設為基礎（如：報酬率為 4.0%、投保薪資增長率 1.5%、CPI 年增率 0.9%）；2025年6月潛藏負債以2024年精算報告假設為基礎（如：報酬率為 4.5%、投保薪資增長率 1.9%、CPI 年增率 1.8%），兩者計算基礎不同所致。
勞動部指出，勞保是國家辦的社會保險，政府負最後政府責任，又近年在撥補及搭配多元投資運用下，勞保基金已達上兆規模，今年7月勞保基金規模為1兆1879億餘元，顯示政府撥補對協助穩定基金流量有正面助益，未來會續編列預算撥補，確保勞工保險給付權益。
