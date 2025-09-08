找工作最怕走錯路 數據揭示新鮮人最在意的不是薪水？

找工作最怕什麼？有人怕履歷空窗太久，有人怕薪水不夠養活自己，但更多人真正焦慮的，是「選錯跑道」，開始就誤闖不適合的工作。根據yes123求職網五月公布的調查，將近九成七的新鮮人都有「求職恐慌症」，除了經濟壓力，也擔心工作與個性不合，甚至怕未來方向整個走偏。

找工作不只看薪水 數據揭露大家最在意的職涯條件

在眾多產業選項中，房仲這個角色其實近年出現了一些轉變。過去大家印象裡，它總是跟「拚業績」、「高獎金」畫上等號，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2024/08/29~2025/08/28）「信義房屋徵才優勢」的網路討論，網友聚焦於「發展、制度、成長、培訓、保障、多元、數位、轉型」等熱門字詞，從網路討論來看，年輕人愈來愈在意的是「制度」、「培訓」、「成長」和「保障」，網友表示「畢竟是全直營，培養人才的觀念跟方法還是比較有差的」、「信義對新人的教學比較完善，有一套專門的SOP帶新人」、「相較過去大學時期、或是創業經驗，在信義各部門的輪調歷練中，能更扎實地處理每個問題」。

這份數據也和yes123調查結果呼應，調查顯示新鮮人選擇第一份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」(64.2%)、「符合興趣」(62.9%)、「職務的發展性」(57.1%)，以及「公司未來前景」(48.6%)；其他考量還包括「公司福利」(38.1%)和「培訓制度完善」(30.2%)等；換句話說，大家想的不只是錢，更在乎能不能在工作裡成長、找到舞台。

不只是房仲，其實各行各業都能感受到這股氛圍：與其單純追求薪水，更多人希望能在工作裡找到學習機會和長遠發展的舞台。

從房仲到跨界經營 多元發展成長新趨勢

信義房屋除了在房仲本業上不斷升級，也把事業版圖延伸到觀光、地方創生和永續，讓職涯不只有單一樣貌。為了讓年輕人更有感，他們推出「AI 試衣間」，設計了四款象徵不同領域的服裝，讓大家一鍵體驗「房仲職涯」可能延伸出的多種樣子。

「穿上科技」：AI幫你減少碰壁

信義房屋開發的Super Agent App能分析物件和客戶，還能提醒行程，就像隨身助理；另一套AI智能配案，則會依照需求把合適的物件整理好。這些工具把繁瑣工作簡化，讓新鮮人能更快聚焦在服務與學習上。

「穿上風景」：職涯也能連結國際

信義近年投入觀光事業，在馬來西亞沙巴經營度假飯店，也發展環灘島旅遊；對想拓展視野的年輕人來說，這意味著工作可能和國際、旅遊產業產生連結。

「穿上永續」：把環境議題放進工作裡

當代年輕人求職，越來越重視企業的社會責任。一份工作不只賺錢，更希望能與自己的價值觀相符。在環灘島上，信義房屋以「復育先行」為核心策略，進行珊瑚礁、海龜、造林等生態復育行動。這證明即使是房仲工作，也能將環境議題融入職涯，讓重視永續的員工，在工作中實踐理想。

「穿上熱情」：走進社區的另一種影響力

房仲的成就感，不只來自成交，也可以自於對地方的長期投入。信義房屋自2004年開始推動「社區一家」計畫，這是國內單一企業支持最久、規模最大的社造行動，長期和居民一起打造更好的生活環境。這套服裝提醒著，如果你的熱情在於和人互動、關懷社區，這份工作能帶來的，不只是業績，更是對地方的另一種影響力與成就感。

找工作確實不容易，誰都怕走錯路。但從這些討論和案例來看，房仲業其實已經不再只是「拚業績」，而是能兼顧成長、保障、多元發展的舞台。信義房屋用「AI試衣間」設計了四套象徵職涯樣貌的服裝，也在提醒年輕人：工作就像換上一套套新衣，不一定只有一種樣子，你可以嘗試、也能探索，找到最適合自己的那一套。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月29日至2025年08月28日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『信義房屋徵才優勢』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

