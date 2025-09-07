701職缺、薪資上看48K 臺北市就服處微型徵才起跑

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市就業服務處將於9月9日至9月12日，在艋舺、西門、北投、信義、景美、南港東明及內湖等就業服務站舉辦一系列微型徵才活動。本次邀集23家知名企業，共釋出701個工作機會，高薪達48K，職缺涵蓋主管職、門市營運、餐飲內外場、儲備幹部、採購專員、客服行政、旅宿接待、品牌行銷、人資、照服員、房務員等多元職缺，無論是社會新鮮人、轉職者、二度就業族群，皆可依照自身興趣與專長選擇適合崗位，參與企業培訓與升遷計畫，開啟穩定發展的職涯旅程。

本周餐飲業徵才高薪方面，達美樂披薩儲備店長4萬7,000元；逐鹿餐飲晚班外場正職服務人員及內場廚務4萬2,000元、內場助手薪資4萬至4萬5,000元之間；阿爾法餐飲正職內外場人員4萬5,000元；錢櫃中班正職4萬2,500元、中班儲備幹部4萬5,500元；漢記(朱記餡餅粥)內外場儲備幹部4萬4,000元；台灣壽司郎正職4萬元起薪；阿爾法餐飲計時人員最高時薪達250元。

此外零售業及旅宿業高薪方面，Mia C’bon頂級超市儲備主管、森石窯外場儲備幹部及麵包烘焙二手、師傅均達4萬3,000元；全家（5903）便利商店支援大夜4萬元起；東棧商旅會計專員（總）)4萬2,000元、大夜_櫃檯人員4萬元。還有微笑單車釋出超過50個職缺，包含調度專員、維護專員等，夜班月薪最高可達48K，計時人員時薪195元至240元。

為因應高齡社會需求，采鋐照護伴隨居家長照、臺北市立聯合醫院、安德利居家長照、行愛住宿長照（公辦民營）及心路機動工作隊等長照醫療機構共同加入徵才行列中，尋找有愛心、具照服員資格的求職朋友，一同散播歡樂、散播愛。

參與企業包括漢（朱記餡餅粥、台灣壽司郎、逐鹿餐飲、西雅圖極品咖啡、群品餐飲、達美樂披薩、阿爾法餐飲、三商餐飲、森石窯、統一多拿滋、Mia C’bon頂級超市、全家便利商店、屈臣氏、聖德科斯、東棧商旅、柯旅天閣、錢櫃、微笑單車、采鋐照護伴隨居家長照、臺北市立聯合醫院、安德利居家長照、行愛住宿長照及心路機動工作隊等長照醫療機構。

長照 餐飲業

