育嬰假新制明年上路！30天彈性假這樣請 家長才有津貼
勞工在子女3歲前，最長可申請2年的育嬰留職停薪，其中有6個月，可領取8成月投保薪資的育嬰留停津貼。明年起，勞工可在2年育嬰留停期間內，以「日」為單位請假，單日累計不超過30天。
現行實務上，雖然育嬰留停最長可請2年，但僅6個月有津貼，許多有經濟壓力的勞工，多半僅選擇請滿6個月。那麼，未來若要以「日」為單位請假，該怎麼申請才領得到津貼呢？
育嬰留職停薪現行規定：2年的育嬰留職停薪期，以「月」為申請單位，最短必須請1個月，且以申請2次為限。明年新制上路，開放30天能以「日」申請，這30天，勞工可自由分配在6個月津貼期間內使用，若在津貼已領完後再申請單日育嬰假，當然不再有額外津貼。
舉例來說：
A／一次請6個月
李先生選擇一次請6個月育嬰留停，期間可領投保薪資8成。回職場後，他還剩一年半的留停權益。若小孩生病或停課，他可再運用30天彈性育嬰假，依需求請1天、3天或5天，但這些單日假無津貼。
B／一次請滿2年
林小姐為專心陪伴孩子成長，申請2年育嬰留停，其中前6個月可領津貼。回職場後，她的育嬰假及津貼額度都已用完，之後只能請家庭照顧假、事假或特休假，其中只有特休有薪水。
C／短期彈性請假
考量經濟負擔及職場氛圍，吳先生不打算請長期育嬰留停。他將運用最多30天的彈性育嬰假，依需求天數請假，因此這30天假可按日數比例領取育嬰留停津貼。
D／混搭運用
張小姐先請5個月育嬰留停，領取5個月津貼。復職後，她還剩1年7個月的育嬰留停權益及1個月津貼額度。若小孩生病或停課，她可再運用30天單日育嬰假，且這30天仍可領津貼。
