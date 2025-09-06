育嬰假新制明年上路！30天彈性假這樣請 家長才有津貼

勞工在子女3歲前，最長可申請2年的育嬰留職停薪，其中有6個月，可領取8成月投保薪資的育嬰留停津貼。明年起，勞工可在2年育嬰留停期間內，以「日」為單位請假，單日累計不超過30天。

現行實務上，雖然育嬰留停最長可請2年，但僅6個月有津貼，許多有經濟壓力的勞工，多半僅選擇請滿6個月。那麼，未來若要以「日」為單位請假，該怎麼申請才領得到津貼呢？

育嬰留職停薪現行規定：2年的育嬰留職停薪期，以「月」為申請單位，最短必須請1個月，且以申請2次為限。明年新制上路，開放30天能以「日」申請，這30天，勞工可自由分配在6個月津貼期間內使用，若在津貼已領完後再申請單日育嬰假，當然不再有額外津貼。

明年上路的彈性育嬰假、家庭照顧假新制。圖/勞動部提供

