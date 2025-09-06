快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

下半年勞工新增3天國定假日 雇主薪資這樣付才不違法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局提醒下半年有3天國定假日，原住民族歲時祭儀假由1日增至3日。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局提醒下半年有3天國定假日，原住民族歲時祭儀假由1日增至3日。圖／台南市勞工局提供

內政部紀念日及節日實施條例已於5月28日上路，勞工國定假日新增小年夜、教師節、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日，共計16日；具原住民身分的勞工，原可擇定1日歲時祭儀假，亦放寬至3日。

台南市勞工局提醒，雇主應依法給假並給薪，若國定假日適逢例假或休息日，須補假並由勞雇雙方協商排定；若勞工同意假日出勤，雇主應加倍給付工資。南市勞工局統計，國定假日工資未加倍給付仍是常見違法樣態，籲雇主切勿心存僥。

勞工局長王鑫基提醒，今年下半年勞工將新增3日國定假日，如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給，或勞雇雙方如協商「國定假日與工作日對調實施」，應確明調移後的國定假日休假日期，以保障勞工應有之國定假日日數。

台南市職安健康處統計，今年截至7月已實施1401場法遵輔導、28場宣導會及1638場勞檢，違法多集中在延時工資、工資未全額給付、例假休息未落實等。處長李炫昌表示，9月12日將與勞動部合辦「勞動基準法令研習會」，邀請專業律師解析工資、工時與休假規定，盼提升勞資雙方法令認知，促進和諧。

給付 雇主 國定假日

延伸閱讀

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

相關新聞

洪申翰坦言無薪假恐有「黑數」 工鬥籲減班休息、強制通報入法

受美國關稅不穩定因素影響，實施減班休息（俗稱無薪假）來到245家事業單位、4863人，短短半個月增加近千人，高達62.8...

「失控夜班」如國內醫療翻版 五大醫團：醫護不足病人安全恐陷危機

今年初我國急診壅塞到達高峰，至今情況未解，背後原因是護理師出走，醫院病房無法開床，病人積在醫院急診室等待病床。護理師公會...

彈性育嬰假、照顧假明年上路 請假、津貼懶人包

行政院會昨公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起，最多2年的育嬰留職停薪，將有30天能以「單日」方式申請；此外，1年7天...

大學生打工9成對這類工作最有興趣 應徵者是其他類型的6倍

小雞上工調查顯示，九成大學生開學有打工規畫，而其站內9月職缺應徵數據，各產業職缺應徵人數差異明顯，以活動類型為例，平均每...

開學打工調查！3成5大學生認生活費不夠 北中南因這支出差異大

開學不只是開課，錢包也要開工。全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2025開學打工調查，9成大學生有開學打工規畫，其中大...

不想當社畜？ 網曝這2種職業翻身快：百萬年薪不是夢

現在的物價不斷上漲，不少人都感嘆薪水被通膨吃掉了，即使努力存錢也很難達到第一桶金的目標。有一名女網友好奇，在這百工百業的社會裡，什麼樣的工作是只要努力，就有機會可以賺到年薪百萬的？貼文一出，多數人直接點名科技業、技術工這兩類工作比較有機會年薪百萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。