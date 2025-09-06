下半年勞工新增3天國定假日 雇主薪資這樣付才不違法
內政部紀念日及節日實施條例已於5月28日上路，勞工國定假日新增小年夜、教師節、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日，共計16日；具原住民身分的勞工，原可擇定1日歲時祭儀假，亦放寬至3日。
台南市勞工局提醒，雇主應依法給假並給薪，若國定假日適逢例假或休息日，須補假並由勞雇雙方協商排定；若勞工同意假日出勤，雇主應加倍給付工資。南市勞工局統計，國定假日工資未加倍給付仍是常見違法樣態，籲雇主切勿心存僥。
勞工局長王鑫基提醒，今年下半年勞工將新增3日國定假日，如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應依法加倍發給，或勞雇雙方如協商「國定假日與工作日對調實施」，應確明調移後的國定假日休假日期，以保障勞工應有之國定假日日數。
台南市職安健康處統計，今年截至7月已實施1401場法遵輔導、28場宣導會及1638場勞檢，違法多集中在延時工資、工資未全額給付、例假休息未落實等。處長李炫昌表示，9月12日將與勞動部合辦「勞動基準法令研習會」，邀請專業律師解析工資、工時與休假規定，盼提升勞資雙方法令認知，促進和諧。
