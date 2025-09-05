洪申翰坦言無薪假恐有「黑數」 工鬥籲減班休息、強制通報入法

受美國關稅不穩定因素影響，實施減班休息（俗稱無薪假）來到245家事業單位、4863人，短短半個月增加近千人，高達62.8％企業自述受關稅影響。勞動部長洪申翰今接受廣播節目「POP撞新聞」專訪坦言，可能存在未通報的「黑數」，對此，台灣工人鬥陣總工會呼籲勞動部研議減班休息及強制通報概念入法，才能確保勞工權益。

洪申翰接受廣播節目專訪時表示，以無薪假來稱「減班休息」，可能導致勞工誤解沒有薪水，但實際上，就算實施減班休息，全時勞工的每月薪資，仍不得低於最低工資2萬8590元。

為支持受關稅影響減班的勞工，勞動部也已經公告九大行業適用僱用安定措施，補貼七成的薪資差額，若一個勞工原本薪水4萬2000元，減班休息只剩3萬元，等於這1萬2000元的差額，勞動部可以補貼8400元，勞工就還能領到3萬8400元。但他坦承，可能存在未通報減班休息的違法「黑數」，因此勞動部鼓勵事業單位通報，勞工才能有相對應的權益。

工鬥總工會表示，美國關稅政策對台灣勞動階級的衝擊逐漸浮上檯面，在「20%+N」的衝擊下，許多中小企業紛紛開始以實施減班休息，或是鼓勵排休等手段因應，近日洪申翰為此數次於媒體接受訪問時強調「無薪假」不是沒有薪資，或是特別正名應為「減班休息」，甚至承認勞動部統計數字可能因為雇主沒有通報而造成黑數。

工鬥強調，無論是減班休息或是無薪假，都並非工會運動所樂見的狀況，且在過往脈絡，自主工運長期主張既然勞工有意願提供勞務，就不應該讓雇主能合法不給付薪資，

工鬥主張，既然勞動部允許勞資雙方議定減班休息，就應該立刻研議減班休息及通報概念入法。因為目前作為主管機關的勞動部，有關勞資約定減班休息的規定僅有「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，顯然缺乏強制力，也顯示勞動部根本缺乏應對關稅和匯率衝擊的準備與決心。

工鬥認為，將減班休息及強制通報概念入法，才能減少「無薪假」俗稱的使用，避免混淆，讓不肖雇主有機會主張無薪假就是不用付薪資，也才能夠真正落實「雇主通報」、「每三個月重新約定檢討」以及「企業高層先降低酬勞」的相關條文，並且規範明確罰則，否則洪部長每天解釋名詞、澄清概念，甚至承認雇主未通報造成統計黑數，完全無濟於事。

除此，工鬥說，研議入法同時，也應明令地方主管機關，轉知減班休息單位資訊給地方級總工會組織，讓各地工會聯合組織可以協助減班休息勞工瞭解法令，保障自身權益，並且協助轉介技能培訓課程，讓全國上下可以共同面對關稅衝擊。

