衛福部擬調整護病比獎勵方案 醫管專家認同

衛福部長石崇良日前表示，對於以增加人力、關病床等不同策略，達到護病比獎勵標準的醫院，擬予不同獎勵。醫管專家今天說，健保醫院個別總額中有類似機制，認同此改革方向。

新任衛生福利部長石崇良日前表示，若醫院是用關病床方式達成護病比獎勵標準，是讓政策完全喪失本意，將特別針對調整人力及病床的達標醫院，給予不同的獎勵。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天指出，健保今年所推動的醫院個別總額中，各醫院小總額的第一階成長率，就與住院人數、住院人日、護理師與前1年同期增加人數，及病例組合指標（CMI）嚴重度等4個指標有關。

洪子仁表示，政府給予醫療機構護病比獎勵金，確實可能有醫療機構透過關病床達成護病比，因此不能只靠護病比獎勵調控，也要確保住院人數、人日與護理師人數不能下降。

洪子仁指出，醫院個別總額所看的4項指標，就是鼓勵各醫療機構增聘護理師、住院部門不能關床，且不可用輕症住院充數。他更建議，除此之外，也應納入護病比達標比率，以促進醫院確實進步。

台灣醫務管理學會今天聯合台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會及台灣私立醫療院所協會5大專業團體，今天舉辦「失控夜班電影之夜」包場放映活動。

洪子仁於會前接受媒體聯訪表示，「失控夜班」描繪瑞士醫院夜班護理師在資源不足下面臨的壓力，正是台灣醫療現場寫照。

護理師護士公會全國聯合會副理事長馬淑清指出，目前醫療現場普遍存在護理師人數不足、護病比過高的情況，不僅危及病人安全，也加重護理師身心壓力，導致離職潮持續；唯有將護病比明確入法，建立最低安全人力標準，才能避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的惡性循環，為台灣醫療體系建立長期穩定人力基礎。

商品推薦