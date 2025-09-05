6醫療工會提調薪等5訴求 衛福部盼當面溝通
新任衛生福利部長石崇良剛走馬上任，6個醫療工會今天共同提出提升醫療從業人員薪資待遇、落實三班護病比等5項訴求。衛福部回應表示，為能了解與重視，將邀當面溝通處理。
行政院8月27日正式公布內閣改組名單，其中衛福部長由中央健康保險署長石崇良接任。
國立台灣大學醫學院附設醫院企業工會、國立台灣大學醫學院附設醫院癌醫分院企業工會、國立成功大學醫學院附設醫院企業工會、台北榮民總醫院企業工會、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院企業工會及振興醫療財團法人振興醫院企業工會，今天發表聯合聲明。
聲明中提出5項訴求，包括「公立醫院要調薪，私立醫院要跟進」、「落實三班護病比，不法黑數要革除」、「護理留任不缺漏，金援挹注要全面」、「醫事人力須齊備，陳舊標準要翻新」及「深耕計畫提待遇，健康台灣才有力」。
聲明並強調，石崇良曾任成大醫院實習醫師、台大醫院急診醫師，具公衛專業學識與多年醫療行政機關歷練經驗，在落實「健康台灣」的政策方針上，期盼石崇良及新任內閣有所明確表態及作為。
衛福部傍晚透過文字簡訊說明，有關醫療工會倡議與議題，為能了解與重視，已請業務單位與工會聯繫會面中，以利當面溝通共同處理。
