「失控夜班」如國內醫療翻版 五大醫團：醫護不足病人安全恐陷危機

今年初我國急診壅塞到達高峰，至今情況未解，背後原因是護理師出走，醫院病房無法開床，病人積在醫院急診室等待病床。護理師公會全聯會副理事長馬淑清說，護理人力不足，病人安全恐出狀況，護理人員「心地均很柔軟」，擔心人力不足讓病人陷入危險，心生糾結離開職場，形成惡形循環。

馬淑清認為，護病比入法，提升護理人員薪資待遇，才能讓護理師回流醫院任職。馬淑清說，護病比入法是護理師公會全聯會明年的核心訴求，目前護理師人數不足、護病比過高，不僅危及病人安全，也加重護理師身心壓力，導致離職潮持續。

她指出，唯有將護病比明確入法，建立最低安全人力標準，才能避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的惡性循環，為台灣醫療體系建立長期穩定人力基礎。

「投資護理就是投資未來。」馬淑清表示，護理工作承擔高度專業技術、病人安全責任與工作風險，但目前薪資結構仍偏低，醫事服務機構應設置合理薪資標準，護理人員之全民健保平均月投保薪資應達基本工資至少二點五倍、診所至少為一點五倍，才能合理反映專業價值、工作負荷與責任風險， 並吸引更多年輕人願意投入護理行列。

衛福部長石崇良上任後，提出要設法避免醫院透過關床，灌水護病比。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，現行個別醫院總額中，設有住院人數、住院人日、護理師增加比率、疾病嚴重度（CMI）四大指標，綜合計算核給隔年個別醫院總額成長率，若要避免醫院關床提高護病比，或減少住院、增加門診換取個別醫院總額成長，未來應將三班護病比達標率加入，共同計算。

台灣醫務管理學會與台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會及私立醫療院所協會五大團體，今天光點華山電影館舉辦「失控夜班電影之夜」包場放映活動。洪子仁說，「失控夜班」電影描繪瑞士夜班護理師，在資源不足情境下面臨的極端壓力，包括病患爆滿、人力短缺、醫護身心崩潰，這不只是電影情節，更是台灣醫療現場的寫照。

洪子仁強調，今年健保總額比去年增加712億元，支付標準調整時，務必優先處理急重難症支付標準，如小兒外科、胸腔科、感染科等，提高支付標準，提升醫院住院部門戰力，此外也該確保每年健保總額成長率不可低於5.5％，「醫療體系的失控，將是全民的代價，盼透過『失控夜班』故事，讓更多人理解醫療現場的壓力，並推動政府在政策與預算上做出改變。」 光點華山電影館舉辦「失控夜班電影之夜」包場放映活動，台灣醫務管理學會與台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會及私立醫療院所協會五大團體共同參與。圖／護理師公會全聯會提供 台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫療體系的失控，將是全民的代價，盼透過「失控夜班」故事，讓更多人理解醫療現場的壓力，並推動政府在政策與預算上做出改變。記者林琮恩／攝影 護理師公會全聯會副理事長馬淑清說，護理人力不足，病人安全恐出狀況，護理人員「心地均很柔軟」，擔心人力不足讓病人陷入危險，心生糾結離開職場，形成惡形循環。圖／護理師公會全聯會提供 台灣醫務管理學會與台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會及私立醫療院所協會五大團體，今天光點華山電影館舉辦「失控夜班電影之夜」包場放映活動。圖／新光醫院提供

商品推薦