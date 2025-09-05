快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

彈性育嬰假、照顧假明年上路 請假、津貼懶人包

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

行政院會昨公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起，最多2年的育嬰留職停薪，將有30天能以「單日」方式申請；此外，1年7天的家庭照顧假也開放以「小時」為單位請假。

新制彈性育嬰假、家庭照顧假，誰可以請、怎麼請、有沒有薪水，以下懶人包總整理。

一、彈性育嬰假

（一）誰可以申請？

與現行資格一樣。現職年資滿6個月，每一子女未滿3歲前，期間最長不能超過2年。若同時育有2名以上未滿3歲子女，期間合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。

（二）可以申請多少天？怎麼請？

最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「日」為單位申請育嬰留停。原則上，勞工必須提前5天提出申請，但若遇臨時突發狀況，如子女生病（腸病毒、流行性感冒）停托停課等，才可以於1天前、或當天委託他人向雇主提出申請。

（三）育嬰留停津貼怎麼算？

就業保險年資合計滿1年以上的勞工，最長2年的育嬰留職停薪期間，可領6個月的育嬰留職津貼，每月津貼金額是月投保薪的8成，投保薪資若為4萬5800元，可月領3萬6640元的育嬰津貼。

未來彈性育嬰假若單日申請，將以每月津貼按比例發放，由勞保局直接匯進勞工帳戶。2年的育嬰留職停薪期間，勞工可自由運用30天單日請假，但總計6個月津貼不變。

二、家庭照顧假

（一）誰可以申請？

不分小孩、老人，只要是家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，受雇者就可請家庭照顧假。

（二）可以請多少天？

現行家庭照顧假一年最多7天，併入事假合計14天。未來開放以「小時」為單位請假，等於一年有56個小時的家庭照顧假，若額度用完，但仍有照顧需求，還能再以「小時」請事假，合計112小時。

（三）家庭照顧假有沒有薪水？

家庭照顧假比照事假，請假期間不給工資。但雇主不得扣發勞工的全勤獎金、影響考績。

子女 雇主 育嬰假

延伸閱讀

彈性育嬰假115年上路 洪申翰：更有利企業留才

「婚育宅」能住滿12年 家長好奇：生第二胎是否重新計算？

2026年上路 婚育宅補貼標準放寬 彈性育嬰假 預告租賃條例修法

彈性育嬰留停照顧115年上路 請假規定津貼一次看

相關新聞

開學打工調查！3成5大學生認生活費不夠 北中南因這支出差異大

開學不只是開課，錢包也要開工。全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2025開學打工調查，9成大學生有開學打工規畫，其中大...

不想當社畜？ 網曝這2種職業翻身快：百萬年薪不是夢

現在的物價不斷上漲，不少人都感嘆薪水被通膨吃掉了，即使努力存錢也很難達到第一桶金的目標。有一名女網友好奇，在這百工百業的社會裡，什麼樣的工作是只要努力，就有機會可以賺到年薪百萬的？貼文一出，多數人直接點名科技業、技術工這兩類工作比較有機會年薪百萬。

彈性育嬰假、照顧假明年上路 請假、津貼懶人包

行政院會昨公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起，最多2年的育嬰留職停薪，將有30天能以「單日」方式申請；此外，1年7天...

大學生打工9成對這類工作最有興趣 應徵者是其他類型的6倍

小雞上工調查顯示，九成大學生開學有打工規畫，而其站內9月職缺應徵數據，各產業職缺應徵人數差異明顯，以活動類型為例，平均每...

別人公司比較好？職場菜鳥休息吃冰挨罵 工廠老闆喊「我們每天吃」被讚爆

根據日媒「まいどなニュース」報導，X平台近日有一則「新進員工在休息時間吃冰，被主管盯上」的貼文引發眾怒，沒想到引出一家工廠老闆幽默回應，意外成了網友口中的「神對策」。發文者是在家族工廠擔任第三代經營者@dongonzinza。他看到相關消息後直呼：「那主管太不近人情了！我們公司不只不會罵，還會在休息時間發冰淇淋給大家。」沒想到這則輕鬆的留言，馬上引來12萬網友按讚轉發。

弟畢業只投台積電履歷！哥嘆「已待業3年半」 網傻眼：進去也撐不久

許多人努力讀書就是為了搶進好學校，擁有高學歷後才能爭取自己想要的工作機會。有位網友透露自己的弟弟是中字輩大學電機系碩士畢業，為了能夠進到台積電工作，不斷地投出履歷，卻頻頻的落空，就這樣待業3年半，讓做哥哥的他看了很無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。