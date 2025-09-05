彈性育嬰假、照顧假明年上路 請假、津貼懶人包
行政院會昨公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，明年起，最多2年的育嬰留職停薪，將有30天能以「單日」方式申請；此外，1年7天的家庭照顧假也開放以「小時」為單位請假。
新制彈性育嬰假、家庭照顧假，誰可以請、怎麼請、有沒有薪水，以下懶人包總整理。
一、彈性育嬰假
（一）誰可以申請？
與現行資格一樣。現職年資滿6個月，每一子女未滿3歲前，期間最長不能超過2年。若同時育有2名以上未滿3歲子女，期間合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。
（二）可以申請多少天？怎麼請？
最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「日」為單位申請育嬰留停。原則上，勞工必須提前5天提出申請，但若遇臨時突發狀況，如子女生病（腸病毒、流行性感冒）停托停課等，才可以於1天前、或當天委託他人向雇主提出申請。
（三）育嬰留停津貼怎麼算？
就業保險年資合計滿1年以上的勞工，最長2年的育嬰留職停薪期間，可領6個月的育嬰留職津貼，每月津貼金額是月投保薪的8成，投保薪資若為4萬5800元，可月領3萬6640元的育嬰津貼。
未來彈性育嬰假若單日申請，將以每月津貼按比例發放，由勞保局直接匯進勞工帳戶。2年的育嬰留職停薪期間，勞工可自由運用30天單日請假，但總計6個月津貼不變。
二、家庭照顧假
（一）誰可以申請？
不分小孩、老人，只要是家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，受雇者就可請家庭照顧假。
（二）可以請多少天？
現行家庭照顧假一年最多7天，併入事假合計14天。未來開放以「小時」為單位請假，等於一年有56個小時的家庭照顧假，若額度用完，但仍有照顧需求，還能再以「小時」請事假，合計112小時。
（三）家庭照顧假有沒有薪水？
家庭照顧假比照事假，請假期間不給工資。但雇主不得扣發勞工的全勤獎金、影響考績。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言