快訊

應曉薇籌到錢了！交齊3千萬保金 17時赴法院戴電子腳環

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

大學生打工9成對這類工作最有興趣 應徵者是其他類型的6倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
九成大學生都有意開學後規畫打工，最想找的工作類型，以「餐飲服務」最多。圖／聯合報系資料照片
九成大學生都有意開學後規畫打工，最想找的工作類型，以「餐飲服務」最多。圖／聯合報系資料照片

小雞上工調查顯示，九成大學生開學有打工規畫，而其站內9月職缺應徵數據，各產業職缺應徵人數差異明顯，以活動類型為例，平均每一個職缺就有30人競爭，其次是銷售類型平均應徵人數為11人、人力與門市類皆為10人，反觀大學生興趣最高的餐飲業，每個職缺平均應徵人數僅5位，相對競爭較不激烈。而且一次性任務的吸引力更高，應徵人數約為長期工作的6倍。

問到大學生想找的工作類型，以「餐飲服務」（57%）最多，其次是「行政文書」（49%），「門市銷售」（44%）占第三。

除了產業類型，小雞上工也針對大學生偏好的打工類型進行調查，發現超過9成對於「1至3小時、免面試」的任務型打工有高度興趣，在可複選情況下，大家選擇的主要原因為：「能夠即時賺錢」（64%）、「善用零碎時間」（63%）與「不想長期綁定排班」（40%），顯示出現階段學生們更傾向利用日常空檔進行時間短、好上手的任務型工作。

另外，小雞上工站內數據顯示，短期兼職的應徵人數為長期兼職的3倍，一次性任務的吸引力更高，應徵人數約為長期工作的6倍，因此小雞上工也建議企業與雇主在招募策略上，可以嘗試刊登「短期工作」或「即時任務」來快速補足人力空窗。

小雞上工提醒，有打工需求的學生可提早投遞履歷卡位，儘早安排新學期的打工規畫。

打工 大學生

延伸閱讀

3成5大學生認生活費不夠 平均缺口6000元 北中南因這支出差異大

大學生相約南投旅遊爆偷拍 她民宿洗澡驚見男同學手機伸進百葉窗

破獲多起外籍車手案　北市警：都因高報酬來台犯案

跟你想的不一樣！年輕人拒絕加班原因 原來是這個

相關新聞

開學打工調查！3成5大學生認生活費不夠 北中南因這支出差異大

開學不只是開課，錢包也要開工。全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2025開學打工調查，9成大學生有開學打工規畫，其中大...

不想當社畜？ 網曝這2種職業翻身快：百萬年薪不是夢

現在的物價不斷上漲，不少人都感嘆薪水被通膨吃掉了，即使努力存錢也很難達到第一桶金的目標。有一名女網友好奇，在這百工百業的社會裡，什麼樣的工作是只要努力，就有機會可以賺到年薪百萬的？貼文一出，多數人直接點名科技業、技術工這兩類工作比較有機會年薪百萬。

大學生打工9成對這類工作最有興趣 應徵者是其他類型的6倍

小雞上工調查顯示，九成大學生開學有打工規畫，而其站內9月職缺應徵數據，各產業職缺應徵人數差異明顯，以活動類型為例，平均每...

別人公司比較好？職場菜鳥休息吃冰挨罵 工廠老闆喊「我們每天吃」被讚爆

根據日媒「まいどなニュース」報導，X平台近日有一則「新進員工在休息時間吃冰，被主管盯上」的貼文引發眾怒，沒想到引出一家工廠老闆幽默回應，意外成了網友口中的「神對策」。發文者是在家族工廠擔任第三代經營者@dongonzinza。他看到相關消息後直呼：「那主管太不近人情了！我們公司不只不會罵，還會在休息時間發冰淇淋給大家。」沒想到這則輕鬆的留言，馬上引來12萬網友按讚轉發。

弟畢業只投台積電履歷！哥嘆「已待業3年半」 網傻眼：進去也撐不久

許多人努力讀書就是為了搶進好學校，擁有高學歷後才能爭取自己想要的工作機會。有位網友透露自己的弟弟是中字輩大學電機系碩士畢業，為了能夠進到台積電工作，不斷地投出履歷，卻頻頻的落空，就這樣待業3年半，讓做哥哥的他看了很無奈。

育嬰假開放「日」請 明年上路 洪申翰喊話雇主：給員工彈性能解缺工

彈性育嬰假明年上路，開放以「日」為請假單位。勞動部長洪申翰今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，他向雇主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。