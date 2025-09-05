大學生打工9成對這類工作最有興趣 應徵者是其他類型的6倍
小雞上工調查顯示，九成大學生開學有打工規畫，而其站內9月職缺應徵數據，各產業職缺應徵人數差異明顯，以活動類型為例，平均每一個職缺就有30人競爭，其次是銷售類型平均應徵人數為11人、人力與門市類皆為10人，反觀大學生興趣最高的餐飲業，每個職缺平均應徵人數僅5位，相對競爭較不激烈。而且一次性任務的吸引力更高，應徵人數約為長期工作的6倍。
問到大學生想找的工作類型，以「餐飲服務」（57%）最多，其次是「行政文書」（49%），「門市銷售」（44%）占第三。
除了產業類型，小雞上工也針對大學生偏好的打工類型進行調查，發現超過9成對於「1至3小時、免面試」的任務型打工有高度興趣，在可複選情況下，大家選擇的主要原因為：「能夠即時賺錢」（64%）、「善用零碎時間」（63%）與「不想長期綁定排班」（40%），顯示出現階段學生們更傾向利用日常空檔進行時間短、好上手的任務型工作。
另外，小雞上工站內數據顯示，短期兼職的應徵人數為長期兼職的3倍，一次性任務的吸引力更高，應徵人數約為長期工作的6倍，因此小雞上工也建議企業與雇主在招募策略上，可以嘗試刊登「短期工作」或「即時任務」來快速補足人力空窗。
小雞上工提醒，有打工需求的學生可提早投遞履歷卡位，儘早安排新學期的打工規畫。
