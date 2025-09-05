開學打工調查！3成5大學生認生活費不夠 北中南因這支出差異大

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台北租屋市場昂貴，使得北部學生每月平均支出較中南部更高。圖／本報資料照片
開學不只是開課，錢包也要開工。全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布2025開學打工調查，9成大學生有開學打工規畫，其中大一新鮮人更高達9成4，打工似乎已成為學生們新學期的規畫之一。大學生打工主要原因以生活開銷不足最多，3成5大學生生活費不足，平均缺口6000元，北部外宿壓力因房租及生活費最沉重，每月比其他地區學生多花5000元。

在可複選的情況下，大學生主要打工動機依序為：「基本生活開銷」（80%）、「儲蓄或投資理財」（59%）、「購物娛樂使用」（44%）、「累積工作經驗」（41%）與「累計人脈或打發時間」（18%）

調查發現，約3成5的大學生自認生活費不足，平均每月出現6000元缺口。其中，高達9成學生透過打工補貼支出。進一步比較地區差異，北部外宿學生生活成本最高（含房租與生活費），每月約需2萬元，其他如中部、南部、東部及離島地區平均開銷都是1.5萬元，亦即北部較其他地區高出約5000元，也使北部外宿生平均缺口進一步擴大至7000元，經濟壓力更為沉重。

實際找工作或打工的過程當中，學生也不免會遇到一些挑戰。根據調查統計，在可複選情況下，大學生尋找打工時最擔心或曾遇過的問題包括：「應徵後雇主不回覆或等待時間過長」（66%）、「招募資訊不透明」（62%）、「交通距離太遠」（55%）。

至於實際打工時，擔心或遇過狀況則有「遇到奧客、主管或工作環境不佳」 （62%）、「工作內容與應徵時描述不符」（47%）或「臨時取消或更改班次」（46%）等不明狀況。小雞上工建議，學生們在投遞前可留意職缺是否完整揭露工作地點、薪資與班表等資訊，避免資訊不足造成認知落差；同時，企業與雇主若能在刊登時明確標註工作內容與條件，也有助於降低雙方溝通成本。

