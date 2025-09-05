不想當社畜？ 網曝這2種職業翻身快：百萬年薪不是夢

現在的物價不斷上漲，不少人都感嘆薪水被通膨吃掉了，即使努力存錢也很難達到第一桶金的目標。有一名女網友好奇，在這百工百業的社會裡，什麼樣的工作是只要努力，就有機會可以賺到年薪百萬的？貼文一出，多數人直接點名科技業、技術工這兩類工作比較有機會年薪百萬。

這名女網友在PTT發文表示，要達到年薪百萬，除了企業家、開公司或者從事八大行業的職業以外，觀念中就是房仲、保險業務等，這種靠努力才可以成功的工作，如果只是一般的上班族，可能只能靠投資股票來加持吧，因此原PO好奇想問大家，「有什麼工作是努力就能年薪百萬？」

貼文引起眾人熱議，「網紅」、「資安工程師、證券業、銀行企業貸款，以上都是我朋友不是我，他們年薪大概落在110~200萬之間」、「開大貨車不用努力就有，月薪8萬起，涼涼的，一天就跑來回兩趟」、「外送師呀！一天跑12-13小時」、「跑船、航空業」、「努力考個公務員，久了也會百萬」、「努力？努力讀書考醫牙電資啊」。

最多人點名的還是科技業，「現在看來是走理工跟投資，比較能讓貧民翻身」、「科技業連文組學士都能破百（萬）」、「科技業一堆，我當年大學畢業可能第一年就破百萬了」、「工程師啊，當初努力念書就能當了，還合法的」、「科技業，我自己加身邊的大部分同學，第一年都破百萬」、「努力考個在職碩，隨便去爛科技業公司躺平，也是年薪百萬」。

此外，技術類也是不少人推薦的工作，「工地裡板模、水電、木工、土水、西工（焊接）都有」、「水電工、修廁所的」、「很多呀，一級技術工都有」、「工地師傅」、「工地很多，台灣工地需要很多專業技術人員」、「工地、黑手、開貨櫃車都可以啊」、「超多的吧，去當水電學徒、冷氣裝修、卡車司機、跑船。不用努力，客人一直付錢逼你年薪百萬」。

商品推薦