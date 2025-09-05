育嬰假開放「日」請 明年上路 洪申翰喊話雇主：給員工彈性能解缺工

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰（右）今早接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰（右）今早接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。圖／勞動部提供

彈性育嬰假明年上路，開放以「日」為請假單位。勞動部長洪申翰今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，他向雇主喊話，給育兒家長多一點彈性，勞工就不會在家庭、職場間疲於奔命，不會被迫二選一考慮離職，或乾脆不生，將有助於解決產業缺工問題。

現行制度，凡有3歲以下子女的勞工，最長可請2年的育嬰留職停薪，其中6個月可領月投保薪資的8成補貼。明年起，勞工可從中撥出30天的育嬰假，以「日」為請假單位，雙親合計有60天的額度可以單日請假。

洪申翰說，勞工可能因為在職場、家庭照顧間疲於奔命，不得不選擇離職，或乾脆不生，面對少子女化嚴峻，政府應給育兒勞工多一點支持，協助願意承擔育兒的勞工。

若是預期性事件，他說，比如小孩回門診或接受早療，原則上勞工必須在5天前提出育嬰假申請，若是小孩發燒等臨時突發狀況，原則上1天前提出，但也可以當天委託同事代為申請。

洪申翰表示，勞動部清楚育兒照顧需求不會只到3歲以前，但擴大適用年齡範圍涉及修法，需要更多時間，因此3歲前先行，等職場調適一段時間後，不排除經由社會討論，再修法擴大範圍。

對於節目主持人黃暐瀚提問，很多新手爸媽擔心回不了職場，不敢請育嬰留停，洪申翰說，育嬰假開放以「日」為請假單位，就是因應勞工的臨短需求，有些勞工不見得需要請到6個月、1個月的育嬰假，或長時間請假反而不敢請。

他也向企業雇主喊話，現在很多產業缺工，就數據來看，女性勞參率從30歲後急劇下降，原因在於婚育女性無法兼顧家庭照顧，不得不離開職場，假設職場更彈性，讓有家庭照顧需求的勞工可以留在職場，不用職場、家庭二選一，也不會乾脆不生，對少子女化、勞動力缺乏的問題都有幫助。

洪申翰說，當子女得腸病毒、水痘、發燒等不可抗力突發事件，育兒勞工現在就是得請特休、照顧假或事假回家照顧小孩，有了彈性育嬰假後，差別只在於請的假別不一樣，以及育嬰假有津貼，並非勞動部不給彈性育嬰假，勞工就不用請假照顧小孩，與其讓育兒勞工辛苦，不如就多給點支持。

但考量人手不足的小微型企業有困難，勞動部也特別給予獎勵金。洪申翰說，小微型企業調度人力挑戰，如果小型企業有一名勞工請單日育嬰假，1天給雇主1000元的獎勵金，讓雇主支付職代加班費，或用在營造友善職場措施，期盼雇主不要刁難育兒家長，不讓勞工請假，如果勞工因此考慮離職，對企業不見得好。

