跟你想的不一樣！年輕人拒絕加班原因 原來是這個

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
年輕人職場觀念大翻轉，很多人不想只做單一工作。路透
過去打工兼職大多被視為「工作轉換的過渡」或「正職的補充」，然而新的社會新鮮人正興起一波「正職不滿足」浪潮。全台最大獨立打工平台「打工趣」調查應屆畢業生與工作 1-3 年的社會新鮮人，有高達半數（48.9%）已同時擁有正職與兼職，另有 42.3% 的人表示有意願嘗試，逾九成社會新鮮人正在或計畫打工兼職，而每月兼差收入中位數近 1.5 萬元。

打工趣執行長林偉立表示，面對正職工作的「薪資難、加薪難、請加班費更難」等三難挑戰，與對單一職涯的迷惘，九成的 Z 世代新鮮人選擇以斜槓策略破局，同時擁有正職與兼職、甚至打三份工，在 20 多歲的年紀，每月收入很容易突破 50,000 元，也因此，現在越來越多社會新鮮人拒絕加班，寧可把時間用在第二份工作增加收入。

「打工趣」指出，年輕人同時擁正職及兼職，這股趨勢已從「個人選擇」轉變為「職場新常態」，背後源於薪資不足和對單一職涯的焦慮，希望能透過多元發展來增加收入與探索更多可能性。為幫助新鮮人多元型態的打工需求，「打工趣」率先將「月薪」、「專案」等薪資搜尋功能加入與傳統的打工「時薪」並列，並開放「時段」篩選，讓打工族兼顧收入與靈活性，快速開啟斜槓人生。

打工趣《新鮮人打工兼職調查》同時揭露了 Z 世代新鮮人最熱門的斜槓類型。數據顯示，活動類支援（如演唱會、展場、家庭日）以高達 65.6% 的比例成為最多人的選擇，其次是門市服務，包含旅宿、門市、美業、醫護、客服（45.6%）與行政辦公（45.6%）。這表明年輕人不再只將兼職視為賺取時薪的勞力工作，更看重能累積專案經驗、具備高度自由的工作性質。

在薪資方面，薪資制度仍以時薪為大宗，大多落在每小時 190-400 元區間，而兼職帶來的月收入中位數為 14,750 元，已達基本薪資的 51.6%。這種「自主加薪」的模式，不僅讓年輕人能應對高物價，也為職涯發展提供了額外的資源。

林偉立進一步建議缺工企業：「為了補上人力缺口，可以設計『部分工時』或『專案』等更彈性的工作，以更受到 Z 世代年輕人的青睞。打工趣也設計了『時薪/月薪/專案』與『時段篩選』等更彈性搜尋功能，讓打工族可以更容易找到符合自己時間和形態的打工機會。」

面對Z世代對時間與收入的雙重需求，打工趣近期率先推出「時薪/月薪/專案」三種薪資搜尋功能，並開放「工作時段」篩選。無論是想累積經驗或增加收入的求職者，皆可依據時薪、月薪或專案等不同薪資制度進行篩選工作；而習慣早班或晚班的夜貓子，也能透過時段篩選，精準找到符合時間表的工作，讓 Z 世代打工族能夠更有效地管理自己的時間與職涯，兼顧收入與靈活性，快速開啟斜槓人生。

