弟畢業只投台積電履歷！哥嘆「已待業3年半」 網傻眼：進去也撐不久

許多人努力讀書就是為了搶進好學校，擁有高學歷後才能爭取自己想要的工作機會。有位網友透露自己的弟弟是中字輩大學電機系碩士畢業，為了能夠進到台積電工作，不斷地投出履歷，卻頻頻的落空，就這樣待業3年半，讓做哥哥的他看了很無奈。

這名網友在Dcard發文，表示弟弟畢業的學校雖然不是大家口中的四大校（台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學），但也不會差到哪裡去。只不過畢業後，投的履歷都是台積電，卻遲遲沒有收到回覆和面試邀約，即使家人希望目標轉向其他科技業，但弟弟仍堅持非台積電不可，就這樣待業了3年半。

原PO說父母了解讀書很辛苦，再加上家裡經濟許可，因此沒有讓弟弟背學貸，甚至還給零用錢，雖然家人不會期望弟弟成為搖錢樹，只希望有正常的生活就好，但也不能一直這樣下去。原PO無奈地說，自己一輩子也進不去台積電，但不會因為這樣而不工作，對弟弟的想法和行為非常傷腦筋。

貼文讓許多人也看不下去，「你弟個性本身也有問題，只為了這一目標待業3年，根本不是正常人」、「先請爸媽斷金援，難道要養他一輩子嗎？」、「被爸媽寵了，跟你跟學校無關」、「醒醒吧，你弟他只是找個藉口賴在家裡擺爛，依照他這個性，就算進了台積電也撐不過半年」、「你家人這樣不是在幫他，而是在害他」。

其他網友建議先找別的公司，有機會再跳槽，「待業越久越沒機會進去，建議去投2、3線慢慢跳吧」、「先去其他科技廠吧，他如果能活得下來再考慮台積電」、「不是每個人都適合進台積電，已經待業3年半還是趕快去找其他科技公司」、「待業這麼多年，台積感覺也不太會招他…趕快先找一間進去再跳就好了」。

原PO事後發文表示，自己有再跟弟弟好好溝通，對方也不再執著台積電，目前已經找到鴻海的工作，錄取為設備工程師了。

