別人公司比較好？職場菜鳥休息吃冰挨罵 工廠老闆喊「我們每天吃」被讚爆

根據日媒「まいどなニュース」報導，X平台近日有一則「新進員工在休息時間吃冰，被主管盯上」的貼文引發眾怒，沒想到引出一家工廠老闆幽默回應，意外成了網友口中的「神對策」。發文者是在家族工廠擔任第三代經營者@dongonzinza。他看到相關消息後直呼：「那主管太不近人情了！我們公司不只不會罵，還會在休息時間發冰淇淋給大家。」沒想到這則輕鬆的留言，馬上引來12萬網友按讚轉發。

發文者表示自己在工廠內從事焊接等作業，夏天特別炎熱。公司除了裝移動式冷氣、提供空調背心、備有運動飲料，還貼心準備冰淇淋，讓員工在休息時能消暑放鬆。他說「工作現場很熱很耗體力，涼一下能恢復精神，也成了我和大家聊天的好機會。」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「我們公司督導也會放冰棒在冰箱！一人一支！大家士氣超高，到現在都沒有忘記他的名字」，也有網友留言「在森永工廠工作，去製冰部支援。午休時吃了六支冰，還拉肚子……」、「我家社長也會自己說很熱，買冰請大家吃」、「同事間還會討論最愛的冰品品牌」。對網友的反應，工廠老闆開心表示：「原本以為這篇文會被炎上，結果大家卻稱讚是間『好公司』，真的很開心。」

Twitterを見てたら『新入社員が休憩時間にアイスを食べてた』という内容が炎上していました。炎上覚悟で言いますが、弊社は休憩時間にアイスを配っています。 — りょ (@dongonzinza) 2025年8月21日

