家長：育嬰假痛點都沒解決
育嬰留停照顧彈性化新制明年元旦上路，不過新手爸媽反應不一，有人覺得以單日請假，會對日常育兒很有幫助，但也有家長認為，對家長最大的困難，包括收入減少、長期陪伴需求、請假被同事白眼等，都沒有解決。
育有新生兒的林小姐表示，家庭照顧假開放「小時」請，看似很貼心，但實際上小孩去看一次醫生就要半天，甚至要在家休息一整天，兩三小時根本不夠用。
家中有三名幼兒的李先生表示，單日育嬰留停的請假必須在前五天提出，若是子女生病、停托、停課等突發狀況，須於前一天提出申請，但很多時候突發狀況真的就是當下發生，例如突然發燒、學校活動出現意外等，很難提前掌握，單日育嬰留停最後恐淪為看得到、用不到。
至於職務代理人的問題，多數家長認為，政府討論要打破十二小時工時上限，感覺比較是替公司解套，讓同事可以加更多班，不是真的在幫請假的爸媽減壓，這也更可能導致請假者不好意思請同事代勞，反成職場壓力。
劉先生的小孩已經二歲，但他不曾請過育嬰留停假，也不會想請。因為投保的最高額度只到四萬五千八百元，現在還是只給八成，換算下來每個月只能領三萬多，「政府應該要保留我的全薪，不然我還是不會想要請」。
