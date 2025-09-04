商總：育嬰假最好以半年計

「育嬰留停照顧彈性化方案」明年上路，不過民團遺憾適用年齡仍維持小孩三歲前，主張應延伸至小孩八歲前都可申請。對此，勞動部長洪申翰表示，不排除下一階段修法，擴大適用範圍。

商總理事長許舒博指出，若政府願意以賦稅減免做為配套誘因，產業界一定贊成。許舒博表示，企業界並非反對育嬰假的實施，但最好還是以「半年」或「月」為單位來執行，否則對企業經營者而言，這項政策不但造成人力調度困難、工作效率不彰及成本大增的困擾。

為了協助企業安排替代人力，勞動部也研議打開職務代理人的加班時數上限，但民間團體認為將造成同事對育兒者的反感及敵意。學者則建議，應鼓勵雇主建立起長期的職務代理制度，合理配置工時與人力。

洪申翰強調，打開工時上限有三前提，第一是勞工有臨時、突發狀況請假，第二是雇主應優先尋找外部臨時替代人力，第三是絕對不能造成替代人力過勞。將邀集勞團、利害關係方交流意見，確保這項配套不會遭濫用。洪申翰也說，將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。

婦女新知表示，這次只放寬其中卅天能以「日」為單位請假，對單親弱勢、無後援等「時間極度貧窮」的家長仍不夠友善。且相較公務人員請家庭照顧假有薪，勞工請家庭照顧假卻要扣薪，職業不平等仍未解決。

商品推薦