彈性育嬰假明年上路 婦團：強烈反對開放職代工時上限

針對育嬰留停照顧彈性化方案，婦女新知對5面向表達高度遺憾，強烈呼籲勞動部勿放寬職務代理人的加班上限，並全面檢視照顧時間貧窮與性別不平等問題。同時，應繼續滾動式檢視、改善彈性育嬰假執行情況，確保執行面讓受僱者覺得好用、請得到，也應針對高齡社會照顧議題啟動下一步改革。

婦女新知基金會表示，國外為應對少子女化趨勢，紛紛提出政策促進家務照顧分工的性別平等、推動婚育脫鉤，因為各國經驗與研究都發現，這些是最有效延緩人口變遷速度的做法。

新知肯定政府賦予受僱者以「日」為單位請假照顧嬰幼兒的權利，但仍在幾個面向表達高度遺憾，包括職代配套恐加劇職場歧視；未放寬適用年齡至8歲；30天彈性假天數不足，弱勢家庭仍被犧牲；家庭照顧假改革不全面、婚育宅加碼不友善未婚養育。

新知指出，當育兒勞工臨時突發請育嬰留停，雇主可要求職務代理人提高加班時數上限，雖勞動部強調將避免及預防過勞為前提，但實際上，缺乏落實與執行手段，無法保證雇主不會濫用此一配套措施。

新知憂慮，若要求職代提高加班上限，可預期將惡化職場照顧者歧視、職場性別不平等。即便職代沒有過勞，其他同仁仍會質疑「為什麼有人請彈性育嬰假，職代的加班工時上限卻增加」，進而導致職場衝突；而在女性請假比例仍高的情況下，將進一步強化「女性勞工造成能配合加班者困擾的原因」的職場邏輯，也加強「男性是能配合加班的好勞工、女性是次等勞動力」的刻板印象，將讓政策改革用意大打折扣。

而民間團體主張的彈性育嬰假方案，訴求將申請育嬰留停的條件放寬至「小孩8歲以前」，此項改革不僅在世界各國早已實施，也一樣面臨嚴峻少子女化的南韓，更在多年前就修法實現，可惜這次未被採納。

除此，民團倡議的是請領育嬰留職停薪津貼6個月期間，都能以「日」或「小時」為單位請假，但這次只放寬其中30天能以「日」為單位請假，對單親弱勢、無後援等「時間極度貧窮」的家長仍不夠友善，還是只能利用假別請假，也可能造成薪資損失，讓政府承諾的「弱勢優先」成泡影。

新知表示，不只彈性育嬰假仍有上述重大遺憾，家庭照顧假改革也顯得影響有限。相對公務人員請家庭照顧假有薪，勞工請家庭照顧假卻要扣薪，職業不平等仍未解決。

最後，婚育宅的設計，新婚補助1.5倍高於生育加碼0.5倍，新知也認為鼓勵結婚的意義大於支持生育，同樣地不友善單親，也違背國際上推動婚育脫鉤、支持單親/伴侶育兒的政策方向。

商品推薦