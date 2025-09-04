快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

彈性育嬰假明年上路 婦團：強烈反對開放職代工時上限

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

針對育嬰留停照顧彈性化方案，婦女新知對5面向表達高度遺憾，強烈呼籲勞動部勿放寬職務代理人的加班上限，並全面檢視照顧時間貧窮與性別不平等問題。同時，應繼續滾動式檢視、改善彈性育嬰假執行情況，確保執行面讓受僱者覺得好用、請得到，也應針對高齡社會照顧議題啟動下一步改革。

婦女新知基金會表示，國外為應對少子女化趨勢，紛紛提出政策促進家務照顧分工的性別平等、推動婚育脫鉤，因為各國經驗與研究都發現，這些是最有效延緩人口變遷速度的做法。

新知肯定政府賦予受僱者以「日」為單位請假照顧嬰幼兒的權利，但仍在幾個面向表達高度遺憾，包括職代配套恐加劇職場歧視；未放寬適用年齡至8歲；30天彈性假天數不足，弱勢家庭仍被犧牲；家庭照顧假改革不全面、婚育宅加碼不友善未婚養育。

新知指出，當育兒勞工臨時突發請育嬰留停，雇主可要求職務代理人提高加班時數上限，雖勞動部強調將避免及預防過勞為前提，但實際上，缺乏落實與執行手段，無法保證雇主不會濫用此一配套措施。

新知憂慮，若要求職代提高加班上限，可預期將惡化職場照顧者歧視、職場性別不平等。即便職代沒有過勞，其他同仁仍會質疑「為什麼有人請彈性育嬰假，職代的加班工時上限卻增加」，進而導致職場衝突；而在女性請假比例仍高的情況下，將進一步強化「女性勞工造成能配合加班者困擾的原因」的職場邏輯，也加強「男性是能配合加班的好勞工、女性是次等勞動力」的刻板印象，將讓政策改革用意大打折扣。

而民間團體主張的彈性育嬰假方案，訴求將申請育嬰留停的條件放寬至「小孩8歲以前」，此項改革不僅在世界各國早已實施，也一樣面臨嚴峻少子女化的南韓，更在多年前就修法實現，可惜這次未被採納。

除此，民團倡議的是請領育嬰留職停薪津貼6個月期間，都能以「日」或「小時」為單位請假，但這次只放寬其中30天能以「日」為單位請假，對單親弱勢、無後援等「時間極度貧窮」的家長仍不夠友善，還是只能利用假別請假，也可能造成薪資損失，讓政府承諾的「弱勢優先」成泡影。

新知表示，不只彈性育嬰假仍有上述重大遺憾，家庭照顧假改革也顯得影響有限。相對公務人員請家庭照顧假有薪，勞工請家庭照顧假卻要扣薪，職業不平等仍未解決。

最後，婚育宅的設計，新婚補助1.5倍高於生育加碼0.5倍，新知也認為鼓勵結婚的意義大於支持生育，同樣地不友善單親，也違背國際上推動婚育脫鉤、支持單親/伴侶育兒的政策方向。

加班 職場 育嬰假

延伸閱讀

公益包場麵包免費挑 六角國際助弱勢家庭

影／育嬰留停可「按日請假」 勞動部協助企業職代人力每位千元補貼

單親媽3犯酒駕判3月…拿孩當藉口求情易科罰金 法官這理由關定了

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

相關新聞

行政院拍板育嬰留停可「申請單日」 軍公教也適用

行政院會今天通過「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請，雙親合計...

彈性育嬰假明年上路 婦團：強烈反對開放職代工時上限

針對育嬰留停照顧彈性化方案，婦女新知對5面向表達高度遺憾，強烈呼籲勞動部勿放寬職務代理人的加班上限，並全面檢視照顧時間貧...

彈性育嬰假 洪申翰：不排除下階段修法 放寬小孩8歲前適用

為回應育兒家長兼顧職場、家庭照顧需求，勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」將於明年上路，放寬勞工能以「日」申請育嬰留停，不過...

彈性育嬰假上路嚴防雇主刁難 勞動部將推「打擊懷孕歧視法遵計畫」

育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，放寬讓育兒勞工以單日為育嬰留停的請假單位。勞動部長洪申翰強調，雇主不得拒絕勞工申請育...

影／育嬰留停可「按日請假」 勞動部協助企業職代人力每位千元補貼

許多勞工及民間團體反映「職場與家庭兩頭燒」的困境，行政院今天院會通過勞動部《育嬰留停照顧彈性化》方案，將育嬰留停放寬為「...

托盟肯定彈性育嬰留職停薪新政 直指仍有3項缺憾

勞動部今天發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，托盟表示，家長未來能選擇以每次「1日」為單位，申請總計最多30天的育嬰留職停薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。