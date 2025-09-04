快訊

彈性育嬰假 洪申翰：不排除下階段修法 放寬小孩8歲前適用

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，勞動部長洪申翰（左）、條平司長黃琦雅（中）、勞動保險司長陳美女今開記者會說明方案。記者葉冠妤/攝影
育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，勞動部長洪申翰（左）、條平司長黃琦雅（中）、勞動保險司長陳美女今開記者會說明方案。記者葉冠妤/攝影

為回應育兒家長兼顧職場、家庭照顧需求，勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」將於明年上路，放寬勞工能以「日」申請育嬰留停，不過，民團遺憾適用年齡仍維持小孩3歲前，盼能延長至小孩8歲前都可申請。對此，勞動部長洪申翰說，不排除下一階段修法，擴大適用範圍。

托育及就業政策催生聯盟除期待彈性育嬰假以日為單位的30天日數，未來能再擴大，也主張對小孩已經上幼兒園、小學低年級的家長來說，仍有育兒照顧需求，應延長至小孩8歲前都能申請彈性育嬰假。

對此，洪申翰說，以不修法為前提，現階段先維持小孩3歲以下家長先行，但他不排除下一階段修法，擴大適用年齡。

此外，勞動部也研議打開職務代理人的加班時數上限，托盟認為此將造成同事對育兒者的反感及敵意，反不利建構友善職場環境。洪申翰表示，小微型企業人手少，找職務代理人的困難度比大型企業高，為避免雇主因此刁難育兒勞工請假，才會考量幫雇主打開工時彈性。

洪申翰強調，打開工時上限有三項前提，第一是勞工有臨時、突發狀況，如前一天或當天才告知請假；第二是雇主應優先尋找外部臨時替代人力；第三是絕對不能造成替代人力過勞。他說，打開工時限制不是基於讓雇主擴大利潤，而是調配人力的最後手段。勞動部將邀集勞團、利害關係方交流意見，確保這項配套不會遭濫用。

小孩 雇主 勞動部

